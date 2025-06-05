Mersin\'de Dronlu Trafik Denetimi

Mersin'de otoyol jandarma ekiplerince gerçekleştirilen dron destekli trafik denetiminde 15 sürücüye 41 bin 46 lira ceza uygulandı.
İl Jandarma Komutanlığının açıklamasına göre, trafik kazalarının önlenmesi için otoyol jandarmasınca denetim yapıldı.
Mersin Gişeleri'ndeki kontrol noktasında gerçekleştirilen dron destekli denetimde, 15 sürücüye çeşitli kural ihlalleri nedeniyle 41 bin 46 lira ceza verildi.
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