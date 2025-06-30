Mersin\'de Dronlu Trafik Denetimi

Mersin'de jandarma ekiplerince gerçekleştirilen dron destekli trafik uygulamasında 37 sürücüye 89 bin 632 lira ceza uygulandı.
İl Jandarma Komutanlığının açıklamasına göre, güvenli trafik ortamının oluşturulması amacıyla Mersin Gişeleri Yol Kontrol Noktası'nda denetim yapıldı.
Havadan dronla desteklenen uygulamada, 37 sürücünün trafik kurallarını ihlal ettikleri belirlendi.
Kontrol noktasında durdurulan araçların sürücülerine 89 bin 632 lira ceza kesildi.
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