Mersin'de Dünya Bisiklet Günü Kutlamaları - Son Dakika
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Mersin'de Dünya Bisiklet Günü Kutlamaları

05.06.2025 10:06
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Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin katkılarıyla gerçekleştirilen Dünya Bisiklet Günü organizasyonunda bisikletseverler, Akdeniz sahilinde keyifli bir pedallama etkinliği düzenledi. Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanı, bisiklet kullanımını teşvik ederek çevre ve sağlık sorunlarına çözüm bulmayı amaçladıklarını belirtti.

(MERSİN)- Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin katkılarıyla bisikletseverler, Dünya Bisiklet Günü'nde de Akdeniz sahilinde pedalları çevirdi.

Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin katkılarıyla bisikletseverler, Dünya Bisiklet Günü'nde de Akdeniz sahilinde pedalları çevirdi. Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığı'nın Dünya Bisiklet Günü'ndeki organizasyonunda bir araya gelen bisiklet tutkunları eşsiz sahil manzarasının tadını çıkarırken, bisiklet meraklıları da renkli bisiklet turunu izledi.

"Çevre ve sağlık sorunlarının çözümünde bisiklet bizim için çok önemli"

Bisiklet tutkunlarıyla her zaman bir araya geldiklerini söyleyen Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanı Şerife Hasoğlu Dokucu, "Etkinlikte belediyemizin yaptığı bisiklet yolunu kullandık, çok keyifliydi. Kadın özgürlüğünde, çevre ve sağlık sorunlarının çözümünde bisiklet bizim için çok önemli ve gerekli bir araç. Bunu değerlendirmek ve Mersin'de bisiklet kullanımını yaygınlaştırmak istiyoruz. Çocukların okula, vatandaşlarımızın da işlerine giderken ulaşım aracı olarak bisiklet kullanmasını teşvik eden çalışmalar yapıyoruz" diye konuştu.

Güvenli bisiklet kullanımı için eğitimlerin de olacağını belirten ve Büyükşehir'in bisiklet yollarını daha da uzatmak için çalışmalara devam ettiklerini vurgulayan Dokucu, "Bisiklet yollarının geniş bir ağ olarak artırılmasını istiyoruz. Kullanımının da yaygınlaşması gerekiyor. Bisiklet kullanıcı sayısının artması; trafik sıkışıklığına, çevre sorunlarına, iklim krizine çözüm olacak. Bisiklet ayrıca sosyalleşmek için de çok hesaplı bir araç. Hem kadınların hem çocukların sosyalleşmesinde bisikleti bir araç olarak görüyoruz. Vatandaşların bisiklet kullanımlarını artırarak, Mersin'i bisiklet şehri yapacağız" ifadelerini kullandı.

Katılımcılar, tertemiz ve masmavi Akdeniz Sahili'nde pedalları çevirdi

Mersin'de bisiklet yollarının çok güzel olduğunu söyleyen Mersin Bisiklet Dostları Grubu (MERBİDOS) Kurucusu Hüsniye Tekin, "Bisikletseverlerin, herkesin bir araya gelmesi için gerçekten çok güzel bir gün. Kadın-erkek bütün bisikletseverler burada. Gelmek isteyen herkesi başka etkinliklere de bekliyoruz. Dünya Bisiklet Günümüz kutlu olsun" dedi.

Bisikletli Kadınlar (Bisi-Kopat) Grup Lideri Dilek Tol, "Daha fazla kadın bisiklete binsin, evden çıksın diye her hafta etkinlikler yapıyoruz. Bisiklet kullanımını artırmak istiyoruz. Bugün de bizim günümüz. Belediye Başkanımıza çok teşekkür ediyoruz. Kendimizi gerçekten çok değerli ve tek hissediyoruz" diye konuştu.

Başkan Vahap Seçer'in, bisiklet kullanımının artırılmasına yönelik güzel çalışmaları olduğunu söyleyen Mersin Zirve Bisiklet Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Kadir Öz, "Mersin'de bisiklet yolları her geçen gün artıyor. Bunun daha da çok artması için Belediye Başkanımız en iyisini yapmaya çalışıyor. Bisikleti, bireysel sağlığı koruma adına da çok önemsiyorum" ifadelerini kullandı.

Bisi-Kopat Kadınlar Grubu'ndan Nilgün Deniz ise "Biz kendimizi çok değerli hissediyoruz. Bize bu imkanı sağladığı için Başkanımız Vahap Bey'e çok teşekkür ediyoruz. Mersin'de yaşadığımız için çok şanslıyız. İnanılmaz güzel bir bisiklet yolu var ve daha da uzuyor" dedi.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Mersin'de Dünya Bisiklet Günü Kutlamaları - Son Dakika

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