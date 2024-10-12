Mersin'de Dünya Kız Çocukları Günü Etkinlikleri Coşkuyla Kutlandı - Son Dakika
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Mersin'de Dünya Kız Çocukları Günü Etkinlikleri Coşkuyla Kutlandı

Mersin Büyükşehir Belediyesi, Dünya Kız Çocukları Günü'nü sahilde düzenlediği çeşitli etkinliklerle kutladı. Yüzlerce çocuğun katıldığı etkinliklerde sanatsal ve sportif aktivitelerle birlikte mahremiyet eğitimi verildi.

12.10.2024 11:05  Güncelleme: 11:52
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(MERSİN) - Mersin Büyükşehir Belediyesi, 11 Ekim Dünya Kız Çocukları Günü'nü düzenlediği etkinliklerle kutladı. Sahilde kurulan bilim ve sanat atölyelerinde çeşitli etkinliklere katılan çocuklar, şarkılar eşliğinde zumba ve yoga yaptı. Çocuklara mahremiyet eğitimi de verildi. Yüzlerce çocuğun katılım sağladığı ve tüm gün süren etkinlikte sahil, çocuk kahkahalarıyla şenlendi.

Mersin Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığı bünyesinde Dünya Kız Çocukları Günü kutlandı. Etkinlik ve Sanat Merkezi'nin bahçesinde kurulan atölyelerde düzenlenen etkinliklerde kız çocukları gönüllerince eğlendi, günlerini kutladı.

Sahil çocuk neşesiyle kaplandı

Kent genelinde birçok okuldan çocukların katıldığı etkinliklerde; seramik, anne-kız bileklik, drama, çiçek dikim, spor gibi pek çok alanda kurulan atölyeler çocuklar doyasıya eğlenirken, uzmanlar tarafından da mahremiyet eğitimi verildi. Etkinliğe Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanı Şerife Hasoğlu Dokucu ile ilgili müdürler ve personel katılım sağladı. MESKİ müdürlerinin ve personelin de yer aldığı etkinlikte çocuklara suyun önemi eğlenceli bir dille aktarıldı. Yüzlerce çocuğun katılım sağladığı ve tüm gün süren etkinlikte sahil çocuk kahkahalarıyla şenlendi. Çocuklara  patlamış mısır ve pamuk şeker ikram edildi.

Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Aile ve Çocuk Şube Müdürü Nazlı Cemre Dursun, Dünya Kız Çocukları Günü kapsamında 14 farklı atölye düzenlediklerini anlatarak, şu bilgileri verdi:

"Çocuklarımıza mutlu oldukları günü hediye etmek istedik"

"Bugün hem psikomotor, psikososyal gelişimlerini de destekleyecek nitelikte atölyeler düzenledik. Bu atölyelerimiz içerisinde drama atölyesi, resim atölyesi, sanat terapisi, seramik atölyesi, spor, yoga atölyesi gibi çeşitli atölyelerimiz var. Çocukların güvenliği, yaşam hakları, kendini ifade edebilme özgürlüğü bizim için çok önemli konular. Bu yüzden mahremiyet eğitimi ve çocuk hakları atölyesi de gerçekleştirdik. Ulu Önder Atatürk'ün sözüyle 'Çocuklar bizim geleceğimizin güvencesi, aynı zamanda yaşama sevincimiz.' Bizim için çok önemli. Biz de kız çocuklarımıza mutlu oldukları günü hediye etmek istedik."

Etkinlik ve Sanat Merkezi'nin birçok etkinliğine çocuğunu getirdiğini anlatan ve Dünya Kız Çocukları Günü'nde böyle bir etkinlik yapılmasının çok mutluluk verici olduğunu dile getiren velilerden Dilek Terzioğlu, "Çocuğumu sürekli buraya getiriyorum. Çok güzel eğleniyor, çok memnunuz. Kız çocuklarını düşünmek kadar güzel bir şey yok.Belediyemizin böyle bir etkinlik yapması çok güzel" dedi.

Kendileri için düzenlenen etkinliklerde gönlünce eğlenen Elif Sude Bedir, "Yüzümü boyadım. Balonlar yaptık. Kilden kase yaptık. Birçok atölye kuruldu. Tek tek bütün atölyelere baktım. Bugün bizim günümüz. Dünya Kız Çocukları Günü kutlu olsun" diye konuştu.

Etkinlik ve Sanat Merkezi'ne sürekli geldiğini anlatan Naz Esen ise "Resim yaptım, taş boyama yaptım. Arkadaşlarımla Etkinlik ve Sanat Merkezi'ne geldik. Eğlenceli, iyi ki böyle bir etkinlik olmuş. Biz zaten buraya hep geliyoruz. Etkinlik ve Sanat Merkezi'ni çok seviyorum" ifadelerini kullandı.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Mersin'de Dünya Kız Çocukları Günü Etkinlikleri Coşkuyla Kutlandı - Son Dakika

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