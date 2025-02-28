Mersin'de 'En Baba Şarkılar' Konseri Coşkusu

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(MERSİN) - Mersin Büyükşehir Belediyesi Türk Müziği Topluluğu sanatçıları, "En Baba Şarkılar" konserinde arabesk müziğin duayen sanatçılarından Müslüm Gürses ve Ferdi Tayfur'un parçaları seslendirildi.

Tiyatrodan konserlere, sergilerden festivallere kadar geniş bir yelpazede düzenlediği faaliyetlerle şehrin sanatsal kimliğini güçlendiren Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı koordinesinde hayata geçirilen etkinliklerden bir tanesi de Büyükşehir Belediyesi Türk Müziği Topluluğu sanatçıları tarafından verilen "En Baba Şarkılar" konseri oldu.

Büyükşehir Belediyesi Kongre ve Sergi Sarayı'nda düzenlenen etkinlikte, Arabesk müziğin duayen sanatçılarından ve halk arasında 'Baba' olarak tabir edilen Müslüm Gürses ve Ferdi Tayfur'un parçaları seslendirildi. Birbirinden yetenekli solistlerin performansları ise dinleyicilerin büyük beğenisini topladı. 'Tanrı İstemezse', 'İçim Yanar', 'Bana da Söyle', 'Huzurum Kalmadı', 'Hangimiz Sevmedik', 'Bir Bilebilsen', 'Bana Sor' gibi en bilinen parçaların seslendirildiği konser, katılımcılara nostaljik bir müzik ziyafeti sundu. Şef Erdal Koşar yönetiminde gerçekleştirilen konser, çiçek takdimi ile son buldu.

"Büyükşehir Belediyesi olarak, Mersin'imize yakışır büyük bir sanat fabrikayız"

Mersin Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı Koordinatörü, Opera Sanatçısı Bengi İspir Özdülger, Başkan Vahap Seçer'le birlikte Mersin'in birçok ilklere sahip olduğunu ve kentin kültür ve sanat alanında adeta bir sanat fabrikası gibi çalıştığını belirtti. Orkestra ve solistlerin performansı ile oldukça güzel bir akşam geçirdiklerini dile getiren Özdülger, kentte böylesine güzellikleri yaşamanın oldukça gurur verici olduğunun altını çizerek, "6 yıllık süreci gözden geçirdiğimizde, bu sanat yolculuğunda büyük ve emin adımlarla başarıdan başarıya koştuğumuzu ve uzun bir yolculuğumuzun olduğunu görüyorum. Bu başarının en büyük sebebi, birbirinden değerli sanatçı arkadaşlarım ve sanatseverlerdir. Mersin Büyükşehir Belediyesi olarak Mersin'imize yakışır büyük bir sanat fabrikayız. Şehir Tiyatrosu, Türk Müziği Orkestrası, Kent Orkestrası ile daha büyük başarıları ve güzellikleri, değerli sanatseverlere ulaştıracağız" dedi.

Konseri dinleyen vatandaşlar da düşüncelerini, şöyle dile getirdi:

-Sevgi Erasil: "Çok sevdiğim ve sürekli dinlediğim parçalar seslendirildi. Çok mutlu oldum ve keyif aldık."

-Yıldıray Üşenmez: "Hepsi fevkaladeydi. Bize mutlu bir akşam yaşattılar. Gerçekten çok başarılı bir orkestra."

-Yeşim Ayça: "Mersin, Mersin olalı böyle bir şey görmedi. İnsanların sevinci yüzlerinden belli oluyordu. Bu kadar yaşanan olaylardan sonra, insanların böyle bir motivasyona ve morale ihtiyacı vardı. Bu da Başkanımız sayesinde oldu."

-Selda Sakar: "Eskileri anmak muhteşemdi. Unutulmayacak çok değerli sanatçıların eserleri seslendirildi. Çok keyifli, güzel ve nostalji dolu bir geceydi. Orkestra da harikaydı."