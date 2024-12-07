Mersin'de Eşinin Başından Vurarak Öldürdü - Son Dakika
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Mersin'de Eşinin Başından Vurarak Öldürdü

Mersin\'de Eşinin Başından Vurarak Öldürdü

Mersin'de Zafer Çakmak, yeni aldıkları evin temizliğini yapan eşi Leyla Çakmak'ı sokakta tabanca ile vurarak öldürdü. Olay sonrasında eş kaçarken, polisi tarafından aranıyor.

07.12.2024 16:48  Güncelleme: 16:50
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MERSİN'de Zafer Çakmak (46), yeni aldıkları evi temizlemeye giden Leyla Çakmak'ı (50) sokak ortasında başından tabanca ile vurarak öldürdü.

Olay, Toroslar ilçesine bağlı Arpaçsakarlar Mahallesi'nde meydana geldi. Yeni aldıkları evi temizlemeye giden 2 çocuk annesi Leyla Çakmak ile eşi Zafer Çakmak arasında evlerinin bulunduğu binanın önünde bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Bu sırada Zafer Çakmak, yanında bulundurduğu tabancayla eşini başına ateş etti. Çevredekilerin haber vermesi ile olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin müdahale ettiği Leyla Çakmak'ın hayatını kaybettiği belirlendi. İncelemenin ardından kadının cenazesi, Mersin Üniversitesi (MEÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi morguna götürüldü. Kaçan Zafer Çakmak her yerde aranırken, olay ile ilgili soruşturma başlattı.

Haber-Kamera: Soner AYDIN/MERSİN

Kaynak: DHA

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