Mersin'de Gençler için Ücretsiz İngilizce Kursu: Hello Mersin - Son Dakika
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Mersin'de Gençler için Ücretsiz İngilizce Kursu: Hello Mersin

Mersin Büyükşehir Belediyesi, 'Hello Mersin' isimli İngilizce kursunu Anamur'da da hayata geçirerek gençlerin dil becerilerini geliştirmeyi amaçlıyor. Ücretsiz olarak sunulan kurs, eğlenceli bir ortamda interaktif etkinliklerle pratik yapmak isteyen gençlere fırsatlar sunuyor.

07.04.2025 09:26  Güncelleme: 10:09
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(MERSİN) - Mersin Büyükşehir Belediyesi, gençlerin yabancı dil becerilerini geliştirmesi amacıyla kent merkezinde faaliyete geçirdiği "Hello Mersin" İngilizce kursunu, Anamur'da da hayata geçirdi. Gençlerin İngilizce öğrenmesini ve pratik yapmasını desteklemek için açılan kurs, özellikle eğitim ve kariyer hedefleri doğrultusunda dil becerilerini geliştirmek isteyen gençlere büyük bir fırsat sunuyor.

Mersin Büyükşehir Belediyesi, gençlerin yabancı dil becerilerini geliştirmesi amacıyla Mersin merkezde faaliyete geçirdiği "Hello Mersin" İngilizce kursunu, Anamur'da da açtı. Ücretsiz olan kurs; uzman eğitmenler eşliğinde konuşma odaklı dersler, interaktif etkinlikler ve dil pratiği yapılabilecek özel oturumlar içerecek şekilde tasarlandı. Kursiyerler, kurs sayesinde okulda ve günlük hayatta kullanabilecekleri pratik İngilizce bilgisini geliştiriyor. Kurs aynı zamanda, yurt dışına çıkma hayali olanların da İngilizcesini geliştirebilmeleri açısından önemli bir imkan tanıyor.

İngilizce öğrenme süreci, bu kursla eğlenceli hale geliyor

Büyükşehir Belediyesi, gençlerin dil öğrenme süreçlerini destekleyerek, onların akademik ve profesyonel yaşamda daha güçlü bireyler olmalarına katkı sunmayı hedefliyor. Hello Mersin ile Anamur'daki gençler hem eğlenerek İngilizce öğrenme fırsatı buluyor hem de yeni arkadaşlıklar kurarak sosyal çevrelerini genişletiyor. Hello Mersin kursuna katılmak isteyen gençler, Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin resmi web sitesi ve sosyal medya hesapları üzerinden başvuru yapabilecek.

"Hello Mersin, İngilizce ile eğlencenin birleştiği bir yer"

Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı'nın açtığı "Hello Mersin"in Anamur Şubesi'nde İngilizce Öğretmeni olarak görev yapan Aslı Küçükalıç, "Burası gramerden ziyade, bir konuşma kulübü. Buraya, öğrencilerimizin keyifli zaman geçirecekleri ve İngilizce ile eğlencenin birleştiği bir yer diyebiliriz. Eğlenirken İngilizcemizi pratik yaptığımız ve öğrendiğimiz, keyifli zaman geçirdiğimiz ve her yaş grubundan kişilerin geldiği güzel bir alan. İnsanlar farklı yerlere seyahat ettiklerinde konuşma pratiklerinin olmadığını söylüyorlar ve rahat rahat konuşabilmek istiyorlar. Açıkçası, 'anlıyoruz ama konuşamıyoruz' tabusunu yıkmak için buradayız. Hem iş hem de eğlenceyi birleştirdiğimizde keyifli zaman geçiriyoruz" dedi.

İlk derse katılan kursiyerlerden Alihan Karan, "Birazcık korkuyla ve şüpheyle gelmiştim, ama buraya gelince çok sıcak bir ortam karşıladı beni. Dersler güzel geçiyor. İngilizce çok önemli, evrensel bir dil ve gelecek hayatımda da çok etkisi olacağını düşünüyorum. Bu yüzden buraya geldim" dedi. Anamur'da daha önce İngilizce konuşulabilecek bu tarz bir ortamın olmadığını kaydeden Karan, "Benim İngilizce noktasında, gelecekteki mesleğimle ilgili planlarım var. O yüzden burayı seçtim. Başlangıç seviyesi olarak İngilizcem var, ama daha çok geliştirmek ve akıcı konuşmak istiyorum. Başkanımızın çalışmaları gayet başarılı, çok güzel. Her türlü imkan var. Başka belediyelerde bunun olduğunu düşünmüyorum. Mersin o yüzden güzel" diye konuştu.

Tülin Ergörenler de "Hem sosyalleşmek hem de iletişimimi artırabilmek amacıyla böyle bir kursa katıldım. İngilizce'de başlangıç seviyesindeydim. Umarım iletişimim, arkadaşlarımızla çok daha iyi duruma gelecek ve öğreneceğiz. Burada şu an konuşuyoruz, sorularımız var, sorularımızı çözüyoruz, Türkçe'ye çeviriyoruz ve İngilizce'yi nasıl konuşmamız gerektiğini öğreniyoruz. Eğlenceli bir ortam. Her yaş grubundan arkadaşlarımızla eğleniyor ve öğreniyoruz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Mersin'de Gençler için Ücretsiz İngilizce Kursu: Hello Mersin - Son Dakika

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