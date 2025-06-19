Mersin'de Hayırseverlerle Buluşma Programı Düzenlendi

(MERSİN)- Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Hayırseverlerle Buluşma Programı'na katıldı. Programda, bağışlarıyla eğitime destek olan hayırseverlere plaket takdimi yapıldı, öğrencilerin teşekkür mektubunun yer aldığı tablolar hediye edildi.

Başkan Seçer, Mersin Valiliği tarafından Mersin Kültür Merkezi'nde düzenlenen Hayırseverlerle Buluşma Programı'na katıldı.

Programa Seçer'in yanı sıra Mersin Valisi Atilla Toros, Mersin İl Milli Eğitim Müdürü Fazilet Durmuş, kent protokolü, hayırseverler ile aileleri, bağış yapılan okulların idari yöneticileri, öğretmenleri, görevlileri ve öğrenciler katılım sağladı.

Hayırseverlere plaketleri takdim edildi

Program, saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başladı. Programda, hayırseverlerin yaptırdığı okulların yer aldığı video gösteriminin ardından bir öğrenci hayırseverlere yazdığı mektubu okudu. Ardından Mersin Valisi Atilla Toros ile Mersin İl Milli Eğitim Müdürü Fazilet Durmuş birer konuşma yaptı. Programdaki konuşmalarda, geçen günlerde hayatını kaybeden iş insanı ve hayırsever Yahya Akel de anıldı.

Program sonunda Vali Toros, Başkan Seçer ve İl Milli Eğitim Müdürü Durmuş tarafından hayırseverlere plaket takdimi yapılırken; hayırseverlerin yaptırdığı okullarda eğitim gören öğrenciler tarafından da hayırseverlere teşekkür mektubunun yer aldığı tablolar hediye edildi.