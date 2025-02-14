Mersin'de Hayvan Hırsızları Tutuklandı

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Mersin'in Akdeniz ilçesinde, hayvan hırsızlığı yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünün açıklamasına göre, Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, ilçede 10 küçükbaş hayvan ve 1 buzağının çalınmasının ardından çalışma başlattı.

Yapılan çalışmayla şüphelilerin F.Y., A.E. ve M.E.Ş. olduğu tespit edildi.

Belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda 3 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Bulunan hayvanlar da sahiplerine teslim edildi.

Bu arada, şüphelilerin otomobille çaldıkları hayvanları bir iş yerinin bahçesine getirmesi güvenlik kamerasınca kaydedildi.