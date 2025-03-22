Mersin'de İftar Programı Düzenlendi

(MERSİN) - Mersin Büyükşehir Belediyesi, ramazan ayının manevi atmosferini paylaşmak ve vatandaşlarla dayanışmayı artırmak amacıyla Aydıncık ilçesinde iftar programı düzenledi.

Mersin Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı'nın Aydıncık'ta verdiği iftara yüzlerce vatandaş ile birlikte Mersin Büyükşehir ve Aydıncık Belediyesi bürokratları da katıldı.

Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından hazırlanan yemekler, iftar saatinde sıcak ve hijyenik bir şekilde misafirlere ikram edildi. Vatandaşlar, birlik ve beraberlik içinde iftar yapmanın mutluluğunu yaşadı.