Mersin'de İftar Programı Düzenlendi

(MERSİN)- Mersin Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı, Bozyazı ilçesinde iftar programı düzenledi.

Ramazan ayının coşkusunu ve paylaşma ruhunu kentin her noktasına taşımayı amaçlayan Mersin Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı, Bozyazı ilçesinde iftar programı düzenledi. Programa, Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Hamit Mert Avcı, Aydıncık Belediye Başkanı Mustafa Tekçam, Anamur-Bozyazı- Aydıncık Koordinatörü Erdal Karan ile yüzlerce vatandaş ve büyükşehir ile Bozyazı Belediyesi bürokratları katıldı.

Büyükşehir Belediyesi'nin paylaşmayı hatırlatan organizasyonundan duydukları memnuniyeti dile getiren Bozyazı halkı, böyle etkinliklerin ramazan ruhuna yakıştığını ve moral bulduklarını söyledi.