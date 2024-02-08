Mersin\'de İlginç Hava Durumu: Denizde Yüzülürken Dağlarda Karla Mücadele

MERSİN'in kıyı bölgelerinde hava sıcaklığının artması ile denize girilirken, kentin yüksek kesimlerinde karla mücadele çalışmaları yürütülüyor.
Doğu Akdeniz'in turizm cenneti Mersin'de 2 mevsim aynı anda yaşanıyor. Hava sıcaklığı 18-19 dereceyi gördüğü kent merkezinde yaşayanlar güzel havanın tadını çıkarmak için sahile iniyor. Kimileri sahilde yürüyüş yapıp, deniz havası alırken; kimileri de kendisini Akdeniz'in mavi sularına bırakıyor. Diğer yandan Toros Dağları'nın yüksek kesimlerinde karla mücadele çalışmaları yürütülüyor. Ekipler, köy ve yayla yollarının kapanmaması için yoğun mesai harcıyor. Yetkililer, özellikle sürücüleri zincirsiz araçlarla yaylalara çıkmama konusunda uyarıyor. Silifke ilçesinde yaşayan Ayşe Alsan (60), "Yazdan kalma hava var. Biz de bu güzel havayı deniz girerek, değerlendiriyoruz. 20 kilometre yukarımızda ise kar var. İki mevsimi bir arada yaşıyoruz. Herkesi denize girmeye, bu güzel havanın tadını çıkartmaya davet ediyorum" dedi.
Yeniden Refah Partisi Genel Başkanvekili Prof. Dr. Doğan Aydal, AK Parti ile ittifakı reddedip İstanbul, Ankara ve İzmir'de ayrı aday çıkarmalarının arkasında yatan nedeni katıldığı canlı yayında açıkladı. Aydal, ''AK Parti'den iki büyükşehir istedik. Kocaeli ve Sakarya. Neden bunu istedik? Rahmetli Erbakan Hocamızın sanayi bölgelerine olan hassasiyetini biliyorsunuz. 35 tane ilçe talep ettik. Çünkü neden? Önlerine grafik koydum. Biz olmadan 76 ilçeyi kazanma şansları yoktu.'' dedi.
Bahçelievler'de boş arazide 19 yaşındaki bir gencin cesedi. bulundu. Gencin annesine WhatsApp üzerinde intihar içerikli bir veda mesajı attığı ortaya çıktı.
Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda deplasmanda Bitexen Antalyaspor'u 2-1 yenerek adını çeyrek finale yazdırdı.
İskoçya Sağlık Bakanı Michael Matheson, devletin parlamento çalışmalarında kullanması için tahsis ettiği tableti Fas tatilinde çocuklarına verince koltuğundan oldu. Matheson'un çocukları maç izlemek için tabletten internete girince 11 bin sterlinlik fatura geldi. Matheson olayın ortaya çıkmasının ardından istifa etti.
ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcü Yardımcısı Vedant Patel, İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki Refah'a yönelik planladığı askeri operasyona destek vermeyeceklerini açıkladı. Patel, plansız ve düşünülmeden gerçekleştirilecek bir operasyonun felaket olacağını belirtti ve İsrail Başbakanı Netanyahu'ya bu konuyu ilettiğini söyledi. Ayrıca, Refah'taki sivillerin nereye gideceği sorusunun İsrailliler tarafından yanıtlanması gerektiğini ifade etti.
Konya'da çiftçiler, traktör ve binek araçlarıyla konvoy halinde Seydibey patates fabrikası önüne giderek, üretim kotasının başka ilçeye kaydırılmasını protesto etti. Fabrika önünde basın açıklaması yapan çiftçiler, bu kararın fabrikaya ve depolama alanına daha uzak yerlere daha fazla nakliye ve maliyetlere yol açtığını belirtti.
Kadıköy'de 4 yaşındaki torununu tramvayın altında kalmaktan son anda kurtaran İlgün Çölege, tramvayın altında kalarak ağır yaralandı. Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Olayda torunu hafif yaralandı.
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, muhalefet partilerinden birinin, 'Yerel seçimlerde Cumhur İttifakı'na haddini bildireceğiz' dediğini belirterek, Bak biz Adana'dayız. Buradayız. Hepinize yeteriz ve hepinizin haddini bildirmeye hazırız, kararlıyız dedi.
Son Dakika › Güncel › Mersin'de İlginç Hava Durumu: Denizde Yüzülürken Dağlarda Karla Mücadele - Son Dakika
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