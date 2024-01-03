Mersin\'de intern doktoru av tüfeğiyle yaralayan sanık hakkında dava açıldı

Mersin'de intern doktor Nida Nur Nergiz'i av tüfeğiyle yaralayan tutuklu sanık hakkında 20 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde intern doktorluk yapan tıp fakültesi altıncı sınıf öğrencisi Nida Nur Nergiz'in 23 Ekim 2023'te pompalı tüfekle yaralanmasıyla ilgili tutuklanan aynı hastanede görevli Ersin Karakuş hakkında savcılığın yürüttüğü soruşturma tamamlandı.

Sanığın "kadına karşı tasarlayarak nitelikli kasten öldürmeye teşebbüs suçundan" 13 yıldan 20 yıla kadar hapsinin talep edildiği iddianame, Mersin 7. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

İddianamede sanığın, biten ilişkilerini sürdürmek için Nergiz'e ailesi ve iş hayatı üzerinden tehditte bulunduğu, kadının karşı çıkmasına rağmen rahatsız etmeyi sürdürdüğü belirtildi.

Ersin Karakuş'un işten çıktıktan sonra evine giden Nergiz'e sokakta tüfekle ateş ettiği aktarılan iddianamede, sanığın "öldürme kastıyla" hareket ettiği kaydedildi.

İddianamede sanığın, olaydan sonra intern doktorun kız kardeşine "Az önce kardeşini vurdum, kanlar içinde yatıyordu" şeklinde ses kayıtları attığının tespit edildiği bilgisine yer verildi.

Sanığın yargılanmasına yarın başlanacak.

Aynı hastanede çalıştığı Nida Nur Nergiz'i av tüfeğiyle yaralayıp kaçan Ersin Karakuş, Adana'da düzenlenen operasyonda yakalandıktan sonra tutuklanmıştı.