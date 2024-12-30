Mersin'de İzdiham: Uygun Fiyatlı Ürünler İçin Yarış - Son Dakika
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Mersin'de İzdiham: Uygun Fiyatlı Ürünler İçin Yarış

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Mersin'de uygun fiyatla satılan alüminyum leğen ve tavalar için mağaza önünde izdiham yaşandı.

30.12.2024 16:42
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Uygun fiyata satılan ürünler izdihama neden oldu: O anlar kamerada

Mersin'de bir mağazada satılan alüminyum leğen ve tavaları almak isteyen vatandaşlar ürünleri alabilmek için birbirleriyle yarıştı

MERSİN - Mersin'de piyasadan uygun fiyata satılan alüminyum leğen ve tavalar için mağaza önünde izdiham yaşandı. Vatandaşlar ürünlere ulaşabilmek için adeta birbirleriyle yarıştı.

Mersin'in Akdeniz ilçesi Kuvayi Milliye Caddesi'ndeki bir mağazada ürünlerin piyasa fiyatının altında satılması izdihama neden oldu. Mağaza sahibi Kadir Orhan'ın alüminyum leğen, tepsi ve tavaları 100 liradan satışa sunmasının ardından mağaza önünde kalabalık oluştu. Kolilerin açılmasıyla vatandaşlar ürünlere sahip olabilmek için adeta birbirleriyle yarıştı. Vatandaşların, piyasadan uygun fiyata satılan ürünleri almak için verdiği mücadele güvenlik kamerasına tarafından da kaydedildi.

Ürünler yarım saatte tükendi

Yaklaşık bine yakın alüminyum leğen, tepsi ve tavanın yarım saat içinde tükendiğini belirten mağaza sahibi Kadir Orhan, "Çiğ köfte leğeninin piyasa değeri 155, 165, 180 lira arasında değişirken, biz 100 liraya satışa sunduk. Bundan dolayı da yoğun ilgi gördük. Ürünlerimi açmakta güçlük yaşadım, zorlukla müşterilerin arasından sıyrılmaya çalıştım" dedi.

"İndirimli bulduğum için buradan aldım"

Müşterilerden Emel Karapınar, "Buranın satıcısı daha anlayışlı ve müşteriye hoşgörülü olduğu için buradan aldım. İndirimde olmasa buradan alışveriş yapmam. Bazı mağazalarda 150 lira olan ürün burada biraz daha ucuz. İndirimli bulduğum için buradan aldım" diye konuştu.

Alüminyum leğenin fiyatının diğer yerlere göre uygun olduğunu belirten Aliye Kataağaç ise "Diğer yerlerde fiyatlar çok yüksek, burada uygun fiyata buldum. Alüminyum çiğ köfte leğenleri her yerde 275 lira civarı olduğu halde burada 100 liraydı. Ama çok güzel, memnun kaldık" dedi.

Kaynak: İHA

Alışveriş, 3-sayfa, Ekonomi, Güncel, Mersin, Son Dakika

Son Dakika Güncel Mersin'de İzdiham: Uygun Fiyatlı Ürünler İçin Yarış - Son Dakika

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