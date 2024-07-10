Mersin'de jandarma ekipleri, er ve erbaşlara yönelik bilgilendirme çalışması gerçekleştirdi.
İl Jandarma Komutanlığının açıklamasına göre, Aile İçi Şiddetle Mücadele ve Çocuk Kısım Amirliği personelince, Tarsus Cezaevi Jandarma Tabur Komutanlığında düzenlenen programa, vatani görevini yerine getiren askerler katıldı.
Etkinlikte, kadına yönelik şiddet, toplumsal cinsiyet eşitliği, ailenin önemi, aile içi şiddetin önlenmesi konularında bilgilendirme yapıldı.
Son Dakika › Güncel › Mersin'de Jandarma Ekipleri Askerlere Aile İçi Şiddet Bilgilendirmesi Yaptı - Son Dakika
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