Mersin'de Kaçak Sigara Operasyonu

Mersin'de 278 bin 60 makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi, 4 şüpheli gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığının açıklamasına göre, Tarsus ve Toroslar ilçelerinde kaçak sigara ticareti yaptıkları iddia edilen 4 şüphelinin adresleri belirlendi.
Adreslere düzenlenen operasyonda 278 bin 60 makaron, 145 kilogram tütün ve 19 sigara dolum makinesi ele geçirildi.
Gözaltına alınan 4 şüpheli jandarma komutanlığına götürüldü.
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