Mersin'in Mezitli ilçesinde lastiğinin patlaması sonucu devrilen kamyonetin sürücüsü hayatını kaybetti, araçtaki 2 kişi yaralandı.
İbrahim Öztürk'ün (54) kullandığı 33 AOT 667 plakalı mobilya malzemesi yüklü kamyonet, Tarsus-Gaziantep- Adana Otoyolu'nun Mezitli Viyadüğü'nde lastiğinin patlaması sonucu devrildi.
Çevredekilerin haber vermesi üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekipleri, araçta bulunan 3 kişiden sürücü Öztürk'ün yaşamını yitirdiğini belirledi.
Yaralanan 2 kişi, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.
Son Dakika › Güncel › Mersin'de lastiği patlayan kamyonet devrildi: 1 ölü, 2 yaralı - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?