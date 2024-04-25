Mersin'de lastiği patlayan kamyonet devrildi: 1 ölü, 2 yaralı - Son Dakika
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Mersin'de lastiği patlayan kamyonet devrildi: 1 ölü, 2 yaralı

Mersin\'de lastiği patlayan kamyonet devrildi: 1 ölü, 2 yaralı

Mersin'in Mezitli ilçesinde lastiğinin patlaması sonucu devrilen kamyonetin sürücüsü hayatını kaybetti, araçtaki 2 kişi yaralandı. İbrahim Öztürk'ün (54) kullandığı 33 AOT 667 plakalı kamyonet, Tarsus-Gaziantep-Adana Otoyolu'nun Mezitli Viyadüğü'nde lastiğinin patlaması sonucu devrildi. Olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sürücü hayatını kaybederken, yaralanan 2 kişi hastaneye kaldırıldı.

25.04.2024 13:58
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Mersin'in Mezitli ilçesinde lastiğinin patlaması sonucu devrilen kamyonetin sürücüsü hayatını kaybetti, araçtaki 2 kişi yaralandı.

İbrahim Öztürk'ün (54) kullandığı 33 AOT 667 plakalı mobilya malzemesi yüklü kamyonet, Tarsus-Gaziantep- Adana Otoyolu'nun Mezitli Viyadüğü'nde lastiğinin patlaması sonucu devrildi.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri, araçta bulunan 3 kişiden sürücü Öztürk'ün yaşamını yitirdiğini belirledi.

Yaralanan 2 kişi, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: Mersin'de lastiği patlayan kamyonet devrildi: 1 ölü, 2 yaralı - Son Dakika
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