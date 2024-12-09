Mersin\'de Kan Bağışı Etkinliği

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Mersin'de "Bir kan üç can" sloganıyla kan bağışı etkinliği gerçekleştirildi.

Valilik ve Türk Kızılay Mersin Şubesi işbirliğinde organize edilen etkinlik, Valilik hizmet binası bahçesinde yapıldı.

Etkinliğe katılan Vali Ali Hamza Pehlivan, kamu kurumlarının yöneticileri, müdürler ve personel, kan bağışında bulundu.

Pehlivan, gazetecilere, 24. kez kan bağışı yaptığını söyledi.

Sağlığı ve yaşı uygun olan vatandaşları bağışta bulunmaya davet eden Pehlivan, "Bu ay itibarıyla Mersinli vatandaşlarımızın katkılarıyla 71 bin ünite kan toplandı. Yıl sonu hedefini tutturmamız için en az 5 bin 500 ünite daha kan toplamak istiyoruz. Bu kampanya ay sonuna kadar devam edecek." diye konuştu.

Etkinliğe, Vali Yardımcısı Kadir Okatan, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Naci Yılmaz, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ercan Atasoy, Mersin Orman Bölge Müdürü Rifat Ataş ve Türk Kızılay Mersin Şube Başkanı Levent Özbay da katıldı.