Mersin'de Kaybolan Çobanın Cenazesi Toprağa Verildi - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Mersin'de Kaybolan Çobanın Cenazesi Toprağa Verildi

Mersin\'de Kaybolan Çobanın Cenazesi Toprağa Verildi

Mersin'in Mut ilçesinde kaybolan genç çoban Faruk Yaprak'ın cenazesi düzenlenen törenle defnedildi.

26.11.2024 16:16
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Mersin'in Mut ilçesinde, tipi nedeniyle kaybolduğu bölgede başlatılan arama çalışmalarında cesedine ulaşılan 18 yaşındaki çobanın cenazesi toprağa verildi.

Küçük Eğre Yaylası Akçaalan mevkisinde 24 Kasım'da hayvanlarıyla dönüş yolunda, amcası Halil İbrahim Yaprak ile yakalandıkları tipi sonrası kaybolan ve dün sabah saatlerine kadar süren arama çalışmalarında cesedine ulaşılan Faruk Yaprak'ın cenazesi, Mut Devlet Hastanesi morgundaki işlemlerin ardından ailesine teslim edildi.

Genç çoban için Fakırca Mahalle Mezarlığı'nda cenaze töreni düzenlendi.

Törene, Yaprak'ın ailesi, akrabaları ve arkadaşları ile bazı kamu kurumu ve siyasi partilerin yöneticileri de katıldı.

Cenazede güçlükle ayakta durabilen baba Ahmet Yaprak'ı yakınları teskin etti.

Faruk Yaprak'ın cenazesi, kılınan namazın ardından toprağa verildi.

Küçük Eğre Yaylası Akçaalan mevkisinde 24 Kasım'da hayvanlarıyla dönüş yolunda kaybolan amca ile yeğeni için arama çalışması başlatılmış, ekipler bir süre sonra amcaya ulaşmıştı. 25 Kasım sabah saatlerine kadar süren arama çalışmalarında, Darboğaz mevkisinde bir ağaç çevresindeki çalıların altında Faruk Yaprak'ın cesedine ulaşılmıştı.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, 3-sayfa, mersin, Güncel, Yaşam, Kaza, Mut, Son Dakika

Son Dakika Güncel Mersin'de Kaybolan Çobanın Cenazesi Toprağa Verildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

16:29 Yenidoğan Çetesi davasında Başhekim Fetin Rüştü Yıldız, Fırat Sarı’ya para ödediklerini itiraf etti Yenidoğan Çetesi davasında Başhekim Fetin Rüştü Yıldız, Fırat Sarı'ya para ödediklerini itiraf etti
15:47 Lübnan Dışişleri Bakanı’ndan ateşkes umudu: Nihai karar İsrail’in Lübnan Dışişleri Bakanı'ndan ateşkes umudu: Nihai karar İsrail'in
14:39 ’Ahmet Özer’ tartışması tansiyonu yükseltti, İmamoğlu çileden çıktı 'Ahmet Özer' tartışması tansiyonu yükseltti, İmamoğlu çileden çıktı
13:25 Bahçeli’nin çağrısı sonrası DEM Parti Öcalan’la görüşmek için yazılı başvuru yaptı Bahçeli'nin çağrısı sonrası DEM Parti Öcalan'la görüşmek için yazılı başvuru yaptı
13:07 Ankara’da görüşme hareketliliği Bahçeli ve Ahmet Türk’ten art arda açıklamalar Ankara'da görüşme hareketliliği! Bahçeli ve Ahmet Türk'ten art arda açıklamalar
22:48 Ukrayna’dan misket bombalı saldırı Ukrayna'dan misket bombalı saldırı
22:26 Ayhan Bora Kaplan’ın sözlerini duyan savcı: Sizi uyarıyorum benden söylemesi Ayhan Bora Kaplan'ın sözlerini duyan savcı: Sizi uyarıyorum benden söylemesi
22:02 Trabzonspor, Adana Demirspor’u 5-0 mağlup etti Trabzonspor, Adana Demirspor'u 5-0 mağlup etti
21:55 İsrail ve Hizbullah ateşkese çok yakın: 36 saat içinde ilan edecekler İsrail ve Hizbullah ateşkese çok yakın: 36 saat içinde ilan edecekler
21:48 Naci Görür’den Malatya’daki depremden sonra korkutan açıklama: Sonuncusu 2 bin 500 yıl önceydi Naci Görür'den Malatya'daki depremden sonra korkutan açıklama: Sonuncusu 2 bin 500 yıl önceydi
21:42 A Milli Erkek Basketbol Takımı, 2025 Avrupa Şampiyonası’na katılmayı garantiledi A Milli Erkek Basketbol Takımı, 2025 Avrupa Şampiyonası'na katılmayı garantiledi
21:10 Aliağa’daki Tüpraş Rafinerisi’nde patlama Aliağa'daki Tüpraş Rafinerisi'nde patlama
21:08 Ümit Karan’ın eşi benzeri görülmemiş Semih Kılıçsoy eleştirisi olay oldu Ümit Karan'ın eşi benzeri görülmemiş Semih Kılıçsoy eleştirisi olay oldu
21:05 Kadınlar 25 Kasım’da İstanbul’da Eylemde Kadınlar 25 Kasım'da İstanbul'da Eylemde
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 26.11.2024 16:43:50. #1.12#
SON DAKİKA: Mersin'de Kaybolan Çobanın Cenazesi Toprağa Verildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.