Mersin'de Kaybolan Yaşlı Adam Bulundu

Mersin'de mantar toplarken kaybolan yaşlı adam ekiplerin çalışmasıyla bulundu.
Erdemli ilçesi Aydınlar Mahallesi'ndeki ormanlık alanda mantar arayan Halil Koca'dan (80) haber alamayan yakınları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.
İhbar üzerine bölgeye jandarma, AFAD ve Erdemli Belediyesi ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin 10 saatlik çalışması sonucu Çerçili Mahallesi'nde ulaşılan Koca, sağlık kontrolünden geçirildikten sonra ailesiyle buluşturuldu.
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