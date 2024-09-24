Mersin Valisi Ali Hamza Pehlivan başkanlığında değerlendirme ve koordinasyon toplantısı düzenlendi.
Valilikte gerçekleştirilen toplantıda, kamu birimlerindeki hizmetlerin etkinliği değerlendirildi.
Toplantıda, kentte yürütülen projeler ile yatırım, güvenlik ve asayiş konuları ele alındı.
Vali Pehlivan başkanlığındaki toplantıya, İl Emniyet Müdürü Kamil Karabörk, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ercan Atasoy, Sahil Güvenlik Akdeniz Bölge Komutanı Tuğamiral Oğuz Bavbek ve merkez ilçelerin kaymakamları katıldı.
Son Dakika › Güncel › Mersin'de Koordinasyon Toplantısı - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?