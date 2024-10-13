Mersin\'de Liman ve Şehir Değişimi Paneli Düzenlendi

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(MERSİN)- Mersin Büyükşehir Belediyesi bünyesinde faaliyetlerini sürdüren Bellek Ofisi, Şinasi Develi Yürütme Kurulu iş birliğinde "İskelelerden Limana, Düşler Kentinden Bugüne, Mersin'in Değişim Dönüşüm Öyküsü" adlı panel düzenledi. İş insanı, gazeteci ve yazar Abdullah Ayan'ın konuşmacı olduğu panelde; şehrin liman kenti olma yolunda yaşadığı değişimler ve yeni bir ana konteyner liman yapılmasının gereklilikleri ele alındı.

Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin kent tarihini, kültürünü, somut ve soyut değerlerini görünür kılmak, gün yüzüne çıkarmak ve kent hafızasını yaşatabilmek için hayata geçirdiği Mersin Bellek Ofisi, Şinasi Develi Yürütme Kurulu iş birliğinde "İskelelerden Limana, Düşler Kentinden Bugüne, Mersin'in Değişim Dönüşüm Öyküsü" adlı panel düzenledi. İş insanı, gazeteci ve yazar Abdullah Ayan'ın konuşmacı olduğu panel, Kongre ve Sergi Sarayı'nda gerçekleştirildi. Ayan; şehrin liman kenti olma yolunda yaşadığı değişimleri, Akdeniz'de lojistik sektöründe kent limanının önemli bir yer tuttuğunu ve yeni bir ana konteyner limanı yapılmasının gerekliliklerini ele aldı. Panelde, siyah beyaz fotoğraflardan şimdiye kadar şehir tarihinin anlatıldığı "Mersin 100. Yıl Fotoğraf Koleksiyonu" adlı fotoğraf sergisi de yer aldı.

"Mersin Bellek Ofisi, kent hafızası adına çok değerli çalışmalar yapıyor"

Şinasi Develi Kent Ödülü Yürütme Kurulu Sözcüsü Demet Şaman Tarlakazan, Şinasi Develi'nin Mersin'in tarihi ve kültürel birikimini gün yüzüne çıkarmak için çalışmalar sergileyen çok kıymetli biri olduğunu, 2020'de vefatından sonra kent aktörlerinin bu değerlere sahip çıkmak için bu geleneği devam ettirdiğini kaydetti.

Ofisin kentte önemli bir ihtiyaçtan doğduğunu ve hayata geçirilmesinin çok isabetli bir karar olduğunu aktaran Tarlakazan, "Mersin Büyükşehir Belediyesi ve Mersin Bellek Ofisi'nin destekleriyle panelimizi gerçekleştirdik ve panelde bir fotoğraf seçkisi oluşturduk. Mersin Bellek Ofisi bu tür çalışmalarla, kişiler kayboldukça onlarla birlikte bu bilgilerin de kaybolmaması adına, bunları kayıt altına almak için çok değerli çalışmalar yapıyor. Böyle çalışmalarla, kentin gittikçe gelişeceğini düşünüyoruz" diye konuştu.

"Mersin'in hafıza sorununu giderebilirsek, çok önemli bir hizmet yapmış oluruz"

İş insanı, gazeteci ve yazar Abdullah Ayan, panelin oldukça verimli geçtiğini ve katılımcı sayısının da oldukça iyi olduğunu söyleyerek, "Kendimi evimde hissettim. Özellikle Mersin ve Mersin'i var eden en önemli dinamiklerden biri olan limanı bekleyen tehlikelerle ilgili, söylemem gereken şeyler vardı ve onları ilettim. Mersin'de geçmişten beri kent belleğini korumak, geleceğe aktarmak, en azından kayıt altına almakla ilgili pek çok çalışma yapılıyor. Umarım bu kalıcı olur. Çünkü geçmişte bu çalışmaları yapanların kayıtlarını dahi bulamıyoruz. Mersin'in böyle bir hafıza sorunu var. Bu hafıza sorununu eğer kurumsallaştırabilir, ayağa kaldırılabilir ve geleceğe aktarabilirsek, çok önemli bir hizmet yapmış oluruz" ifadelerini kullandı.