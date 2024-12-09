Mersin'in Tarsus ilçesinde motosikletin çarptığı yaya hayatını kaybetti.
H.T'nin (22) kullandığı 33 AYT 663 plakalı motosiklet, Gaziler Mahallesi Atatürk Bulvarı'nda karşıya geçmeye çalışan Döndü Dal'a (80) çarptı.
İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Ağır yaralanan Dal, sağlık ekibince kaldırıldığı hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Dal'ın cenazesi morga götürüldü.
Son Dakika › Güncel › Mersin'de Motosiklet Kazası: 1 Ölü - Son Dakika
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