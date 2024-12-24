Mersin'in Akdeniz ilçesindeki Rum Ortodoks Kilisesi'nde Noel dolayısıyla ayin düzenlendi.
Ayini peder Coşkun Teymur yönetti. Teymur, Hristiyan vatandaşlarla dua ederek birlik ve beraberlik mesajı verdi.
Ayinde, ilahiler ve İncil'den bölümler okuyan vatandaşlar mum yakıp dua etti.
Kilisedeki ayin sonunda katılımcılar, birbirlerinin Noel'ini kutladı.
Son Dakika › Güncel › Mersin'de Noel Ayini - Son Dakika
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