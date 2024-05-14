Mersin\'in Mut ilçesinde Nureddin Sofi için anma programı düzenlendi

Mersin'in Mut ilçesinde, Karamanoğulları Beyliği'nin temellerini atan Nureddin Sofi için anma programı düzenlendi.
Mut Kaymakamlığı ve Mut Belediyesi öncülüğünde organize edilen program, Yalnızcabağ Mahallesi'ndeki Nureddin Sofi Türbesi'nde yapıldı.
Dua edilip, şiir dinletisi sunulan etkinlikte ziyaretçilere ikramda bulunuldu.
Etkinliğe, Mut Belediye Başkan Vekili Ali Tütün, siyasi parti temsilcileri, kurum müdürleri ve vatandaşlar katıldı.
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