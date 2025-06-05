Mersin'in Mut ilçesinde ormanlık alandan metruk eve sıçrayan yangın söndürüldü.
Ortaköy Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Rüzgarın etkisiyle büyüyen yangın çevredeki metruk eve sıçradı.
İhbar üzerine olay yerine sevk edilen Orman İşletme Müdürlüğü ve itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü.
Son Dakika › Güncel › Mersin'de Orman Yangını Kontrol Altına Alındı - Son Dakika
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