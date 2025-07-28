Mersin'in Bozyazı ilçesinde polis ekipleri, vatandaşlara orman yangınlarına karşı uyarılarda bulundu.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Ustalar, Çopurlu, Çubukkoyağı, Kaledibi ve Merkez mahallelerini ziyaret etti.
Vatandaşlarla bir araya gelen ekipler, ormanlık alanlara girişlerin yasak olduğunu hatırlattı.
Ekipler, yangınlara karşı bilgilendirme yaptı, şüpheli durumlarda 112 Acil Çağrı Merkezine bilgi verilmesini istedi.
Son Dakika › Güncel › Mersin'de Orman Yangınlarından Koruma Uyarısı - Son Dakika
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