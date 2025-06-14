Mersin\'de Pamuk Deposunda Yangın

MERSİN'de Tırmıl Sanayi Sitesi'ndeki pamuk deposunda yangın çıktı.
Akdeniz ilçesinde yer alan Tırmıl Sanayi Sitesi içindeki pamuk deposunda, sabah saatlerinde yangın çıktı. Henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan yangına, itfaiye ekiplerince müdahale ediliyor. Ekipler, alevlerin büyümemesi ve diğer depolara sıçramaması için yoğun önlem aldı.
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