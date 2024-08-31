Mersin'de park halindeki aracın üzerine balkon çöktü

Mersin'in Erdemli ilçesinde park halindeki hafif ticari aracın üzerine balkon çöktü.
Mustafa Köken, plakası öğrenilemeyen hafif ticari aracını Akdeniz Mahallesi'ndeki İmam Hatip Sokak'ta yol kenarına park etti.
Köken, aracından ayrıldıktan kısa bir süre sonra 2 katlı binadaki balkon aracın üzerine çöktü.
Betonun ağırlığıyla hafif ticari araçta hasar oluştu.
Balkonun çökme anı güvenlik kamerasınca kaydedildi.
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