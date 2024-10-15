Mersin\'de Park Halindeki Kamyonete Çarpan Cip Devrildi

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MERSİN'de cipin park halinde kamyonete çarptığı kazada 4 kişi yaralandı. Kaza, güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, öğle saatlerinde, merkez Akdeniz ilçesi Mahmudiye Mahallesi'nde meydana geldi. İsmi öğrenilemeyen sürücünün kontrolünü yitirdiği 33 ALJ 816 plakalı cip, Bahçeler Caddesi'nde park halindeki 33 TZ 676 plakalı kamyonete çarpıp devrildi. Kazada, cipteki 2'si kadın, 4 kişi yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Çevredekilerin yardımıyla araçtan çıkarılan yaralılar, ambulansla Mersin Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Kaza, çevredeki iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.