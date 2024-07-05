Mersin'de Polis Karakolu Önünde Şüpheli Etkisiz Hale Getirildi - Son Dakika
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Mersin'de Polis Karakolu Önünde Şüpheli Etkisiz Hale Getirildi

Mersin'in merkez Akdeniz ilçesinde bulunan Siteler Polis Karakolu önünde bir şüpheli, elindeki pompalı tüfekle havaya rastgele ateş açtı. İhbar üzerine olay yerine gelen özel harekat ekibi, şüpheliye tüfeği bırakması yönünde ikazda bulundu. Ancak şüpheli tüfeği bırakmayınca polis ekipleri tarafından bacağından vurularak etkisiz hale getirildi. Yaralı zanlı, sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.

05.07.2024 10:47
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Mersin'in merkez Akdeniz ilçesinde polis karakolu önünde havaya rastgele ateş açan şüpheli, bacağından vurularak etkisiz hale getirildi.

Şevket Sümer Mahallesi Siteler Polis Karakolu önüne gelen E.A. henüz belirlenemeyen nedenle elindeki pompalı tüfekle havaya rastgele ateş etmeye başladı.

İhbar üzerine bölgeye giden özel harekat ekibi, E.A'ya tüfeği bırakması yönünde ikazda bulundu.

Tüfeği bırakmayan E.A. polis ekiplerince bacağından vurularak etkisiz hale getirildi.

Yarallı yakalanan zanlı, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

Kaynak: AA

Akdeniz, Mersin, Olaylar, Güvenlik, Hukuk, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

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