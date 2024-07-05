Mersin'de Polis Karakolu Önünde Şüpheli Etkisiz Hale Getirildi

Mersin'in merkez Akdeniz ilçesinde polis karakolu önünde havaya rastgele ateş açan şüpheli, bacağından vurularak etkisiz hale getirildi.
Şevket Sümer Mahallesi Siteler Polis Karakolu önüne gelen E.A. henüz belirlenemeyen nedenle elindeki pompalı tüfekle havaya rastgele ateş etmeye başladı.
İhbar üzerine bölgeye giden özel harekat ekibi, E.A'ya tüfeği bırakması yönünde ikazda bulundu.
Tüfeği bırakmayan E.A. polis ekiplerince bacağından vurularak etkisiz hale getirildi.
Yarallı yakalanan zanlı, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.
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