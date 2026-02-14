Mersin\'de Sel Temizliği Sürüyor

Mersin'de sağanaktan etkilenen alanlarda belediye ekiplerinin temizlik çalışmaları devam ediyor.

Akdeniz Belediyesinin açıklamasına göre, belediye ekipleri yağıştan etkilenen merkez ve kırsal mahallelerde çalışmalarını sürdürdü.

Kırsal mahallelerdeki tıkanan dereleri iş makineleriyle açan ekipler suyun kontrollü şekilde akışını sağladı.

Puğkaracadağ Mahallesi'nde yağış nedeniyle yıkılan köprü çevresinde güvenlik önlemleri alarak bölgeyi şeritlerle kapatan ekipler, su baskını yaşanan mahallelerde ise temizlik çalışması yaptı.

Devrilen ve kırılma riski taşıyan ağaçlara da müdahale eden ekipler, ilçenin farklı noktalarında yaptığı çalışmada ulaşımın aksamaması sağlandı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Akdeniz Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Zeyit Şener, ekiplerin sahada yoğun şekilde çalışmalarını sürdürdüğünü belirtti.

Yağış nedeniyle yaşanan olumsuzluklara anında müdahale ettiklerini kaydeden Şener, "Vatandaşlarımızın can ve mal güvenliği bizim için her şeyden önce gelir. Olası risklere karşı teyakkuz halindeyiz ve çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyoruz." ifadesini kullandı.

Silifke ilçesinde etkili olan yağışların ardından meydana gelen selden zarar gören ve kapanan mahalle yolları Silifke Belediyesi ekiplerince açıldı.

Mut ilçesinde de yağış dolayısıyla bazı taş evlerde hasar oluştu, kullanılmayan eski yapılarda da kısmi yıkımlar meydana geldi.

Belediye ekipleri su baskınlarının yaşandığı yerde tahliye yaptı, riskli alanlarda önlem aldı.

Mersin Büyükşehir Belediyesi Tarsus-Çamlıyayla Koordinasyon Şube Müdürlüğü ekipleri de sorumluluk bölgesinde çöken yollarda düzeltme ve yağıştan etkilenen alanlarda temizlik çalışması yaptı.

Tarsus ilçesinde de belediye ekipleri yağıştan etkilenen Yaramış, Ferahim Şalvuz ve Ergenekon mahallelerinde oluşan su birikintilerine müdahale etti.

Anamur ilçesinde de belediye ekipleri kırsal ve merkez mahallelerde aşırı yağıştan etkilenen bölgelerde çalışmalarını sürdürdü.

İlçede meydana gelen heyelan ve göçüklere anında müdahalede bulunan ekipler, su birikintilerinin olduğu noktalarda tahliye çalışması yaptı.

Anamur Belediye Başkanı Durmuş Deniz, yaptığı açıklamada, yağışların meydana getirdiği olumsuzlukları en aza indirmek için ekiplerin yoğun çalışma içerisinde olduğunu belirtti.

İlçe genelinde çalışmaların sürdüğünü ifade eden Deniz, şunları kaydetti:

"Son 3 günde o kadar çok yağış aldık ki daha 2 ay öncesine kadar su seviyesi yüzde 20'lere kadar düşen Alaköprü Barajı'nda aşırı doluluk oranı nedeniyle baraj kapaklarını açmak ve su tahliyesi yapmak zorunda kalındı. Bu kadar yoğun yağışa rağmen ulaşımda aksamalar dışında çok büyük bir felaketle karşılaşmadık çok şükür herhangi bir can kaybı da yaşamadık."