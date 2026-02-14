Mersin'de Sel Temizliği Sürüyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Mersin'de Sel Temizliği Sürüyor

Mersin\'de Sel Temizliği Sürüyor
14.02.2026 15:38
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Mersin'de etkili sağanak sonrası belediye ekipleri, tıkanan dereleri açıp temizlik çalışmaları yapıyor.

Mersin'de sağanaktan etkilenen alanlarda belediye ekiplerinin temizlik çalışmaları devam ediyor.

Akdeniz Belediyesinin açıklamasına göre, belediye ekipleri yağıştan etkilenen merkez ve kırsal mahallelerde çalışmalarını sürdürdü.

Kırsal mahallelerdeki tıkanan dereleri iş makineleriyle açan ekipler suyun kontrollü şekilde akışını sağladı.

Puğkaracadağ Mahallesi'nde yağış nedeniyle yıkılan köprü çevresinde güvenlik önlemleri alarak bölgeyi şeritlerle kapatan ekipler, su baskını yaşanan mahallelerde ise temizlik çalışması yaptı.

Devrilen ve kırılma riski taşıyan ağaçlara da müdahale eden ekipler, ilçenin farklı noktalarında yaptığı çalışmada ulaşımın aksamaması sağlandı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Akdeniz Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Zeyit Şener, ekiplerin sahada yoğun şekilde çalışmalarını sürdürdüğünü belirtti.

Yağış nedeniyle yaşanan olumsuzluklara anında müdahale ettiklerini kaydeden Şener, "Vatandaşlarımızın can ve mal güvenliği bizim için her şeyden önce gelir. Olası risklere karşı teyakkuz halindeyiz ve çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyoruz." ifadesini kullandı.

Silifke ilçesinde etkili olan yağışların ardından meydana gelen selden zarar gören ve kapanan mahalle yolları Silifke Belediyesi ekiplerince açıldı.

Mut ilçesinde de yağış dolayısıyla bazı taş evlerde hasar oluştu, kullanılmayan eski yapılarda da kısmi yıkımlar meydana geldi.

Belediye ekipleri su baskınlarının yaşandığı yerde tahliye yaptı, riskli alanlarda önlem aldı.

Mersin Büyükşehir Belediyesi Tarsus-Çamlıyayla Koordinasyon Şube Müdürlüğü ekipleri de sorumluluk bölgesinde çöken yollarda düzeltme ve yağıştan etkilenen alanlarda temizlik çalışması yaptı.

Tarsus ilçesinde de belediye ekipleri yağıştan etkilenen Yaramış, Ferahim Şalvuz ve Ergenekon mahallelerinde oluşan su birikintilerine müdahale etti.

Anamur ilçesinde de belediye ekipleri kırsal ve merkez mahallelerde aşırı yağıştan etkilenen bölgelerde çalışmalarını sürdürdü.

İlçede meydana gelen heyelan ve göçüklere anında müdahalede bulunan ekipler, su birikintilerinin olduğu noktalarda tahliye çalışması yaptı.

Anamur Belediye Başkanı Durmuş Deniz, yaptığı açıklamada, yağışların meydana getirdiği olumsuzlukları en aza indirmek için ekiplerin yoğun çalışma içerisinde olduğunu belirtti.

İlçe genelinde çalışmaların sürdüğünü ifade eden Deniz, şunları kaydetti:

"Son 3 günde o kadar çok yağış aldık ki daha 2 ay öncesine kadar su seviyesi yüzde 20'lere kadar düşen Alaköprü Barajı'nda aşırı doluluk oranı nedeniyle baraj kapaklarını açmak ve su tahliyesi yapmak zorunda kalındı. Bu kadar yoğun yağışa rağmen ulaşımda aksamalar dışında çok büyük bir felaketle karşılaşmadık çok şükür herhangi bir can kaybı da yaşamadık."

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Hava Durumu, Güvenlik, Mersin, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Mersin'de Sel Temizliği Sürüyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Cardi B’nin sözleri Bakanlık ile kavga başlattı Cardi B'nin sözleri Bakanlık ile kavga başlattı
Sinem’i öldürdükten sonra kaçtığı Sinop’ta denize girmiş Sinem'i öldürdükten sonra kaçtığı Sinop'ta denize girmiş
Manisa’da büyük panik Çay taştı, kritik köprü su altında kaldı Manisa'da büyük panik! Çay taştı, kritik köprü su altında kaldı
Göğüs yanması şikayetiyle gittiği hastanede kalbinden kan ’çalan’ damar bulundu Göğüs yanması şikayetiyle gittiği hastanede kalbinden kan 'çalan' damar bulundu
Bilal Erdoğan’dan ’siyasete girecek’ iddialarına net yanıt Bilal Erdoğan'dan 'siyasete girecek' iddialarına net yanıt
Akıl sağlığı yerinde değil diyerek dava açılmıştı Fatma Girik’in vasiyeti için karar verildi Akıl sağlığı yerinde değil diyerek dava açılmıştı! Fatma Girik'in vasiyeti için karar verildi
Trabzonspor’a Fenerbahçe maçı öncesi yıldız isminden kötü haber Trabzonspor'a Fenerbahçe maçı öncesi yıldız isminden kötü haber
NATO Genel Sekreteri Rutte: Rusya kudretli bir ayı değil, bahçe salyangozu NATO Genel Sekreteri Rutte: Rusya kudretli bir ayı değil, bahçe salyangozu
Gökten asfalta balık yağdı, poşetini kapan topladı Gökten asfalta balık yağdı, poşetini kapan topladı

17:22
Yollar ayrılacak Andre Onana için veda kararı
Yollar ayrılacak! Andre Onana için veda kararı
17:11
Bahçeli’den “Terörsüz Türkiye“ süreciyle ilgili mesaj: İhanetlere karşı dikkatli olalım
Bahçeli'den "Terörsüz Türkiye" süreciyle ilgili mesaj: İhanetlere karşı dikkatli olalım
16:54
Ahmed Kutucu’dan tek kelimelik Sevgililer Günü paylaşımı
Ahmed Kutucu'dan tek kelimelik Sevgililer Günü paylaşımı
16:41
Şampiyonluk yarışında muhteşem maç İşte dev derbinin muhtemel 11’leri
Şampiyonluk yarışında muhteşem maç! İşte dev derbinin muhtemel 11'leri
16:32
Takibe düşme oranı sıfır İşte Türkiye’nin borcuna en sadık ili
Takibe düşme oranı sıfır! İşte Türkiye'nin borcuna en sadık ili
15:57
Eşini uyurken öldüren yaşlı adamın ilk ifadesi Bıçağı yıkayıp bulaşıklığa koymuş
Eşini uyurken öldüren yaşlı adamın ilk ifadesi! Bıçağı yıkayıp bulaşıklığa koymuş
15:41
MHP, trafikteki gizli tehdit için harekete geçti: Zorunlu olsun
MHP, trafikteki gizli tehdit için harekete geçti: Zorunlu olsun
15:36
Suriye’de bir devrin sonu YPG, Kamışlı’yı Asayiş’e bıraktı
Suriye'de bir devrin sonu! YPG, Kamışlı'yı Asayiş'e bıraktı
15:01
24 saatte 74 kilogram yağış Su göğüs hizasına çıktı, vatandaşlar botla kurtarıldı
24 saatte 74 kilogram yağış! Su göğüs hizasına çıktı, vatandaşlar botla kurtarıldı
12:41
Kent felaketi yaşıyor Restoran bile akıntıya kapıldı
Kent felaketi yaşıyor! Restoran bile akıntıya kapıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.02.2026 17:35:30. #7.11#
SON DAKİKA: Mersin'de Sel Temizliği Sürüyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.