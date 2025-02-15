Mersin'de Sevgililer Günü'nde Unutulmaz Konser

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(MERSİN) - Mersin Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı bünyesinde faaliyetlerini sürdüren Kent Orkestrası'nın 'Şarkılarda Aşk' temasıyla 14 Şubat Sevgililer Günü'nde düzenlediği konser, Mersinlilere unutulmaz bir akşam yaşattı. Romantik ve nostaljik parçaların hep bir ağızdan seslendirildiği konseri dinlemeye gelen vatandaşlar, sevgi dolu bir akşam geçirdiler.

Mersin Büyükşehir Belediyesi, 14 Şubat Sevgililer Günü dolayısıyla 'Şarkılarda Aşk' temasıyla konser düzenledi. Kongre ve Sergi Sarayı'nda Şef Valid Ağa yönetiminde hazırlanan aşkın ve sevginin müzikle buluştuğu özel repertuarlı konser, müzik tutkunlarına romantik anlar yaşattı.

Konseri dinlemeye gelen vatandaşlar, romantik ve nostaljik şarkıları hep bir ağızdan seslendirirken, sevgi dolu bir akşam geçirdiler. Geniş repertuvarıyla dinleyicilerin müziğin hoş ritmine kapıldığı konser bitiminde orkestra ayakta alkışlanırken, sanatçılara çiçek takdimi yapıldı.

Özdülger: "Son derece güzel bir repertuarla dolu dolu bir salonda çok güzel bir buluşma gerçekleştirdik"

Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Koordinatörü, Opera Sanatçısı Bengi İspir Özdülger, Sevgililer Günü dolayısıyla 'Şarkılarda Aşk' temasıyla gerçekleştirdikleri konserin çok güzel geçtiğini aynı zamanda insana, doğaya, kalpten sevgi ile dünyaya bakan herkes için her günün 14 Şubat'la aynı anlamı taşıdığını ifade etti. Özdülger, "Gerçekten bütün doğallığıyla, içten sevgisiyle hayata, insanlığa, topluma, doğaya, hayvanlara değer veren herkesin günü bugün. Bu duygu insanda bambaşka hisler uyandırıyor. Ben, Mersin Büyükşehir Belediyesi Kent Orkestrası'nın bu akşam yapmış olduğu konserden dolayı büyük bir mutluluk ve memnuniyet içerisindeyim. Son derece güzel bir repertuarla, dolu dolu bir salonda çok güzel bir buluşma gerçekleşti. Bu beraberliğin artarak devam edeceğine inancımız çok büyük. Sanatın büyüsünü bizler böyle gecelerde çok daha bariz görüyoruz. Çok daha farklı bir enerji doğuyor sahne, seyirci ve sanatçı arasında" dedi.

Orkestranın performansı ile aşk ve sevgi dolu bir akşam geçirdiklerini, dinleyiciler için de oldukça keyifli bir konser olduğunu belirten Özdülger, Kent Orkestrası'na dahil olan yeni sanatçılarla birlikte çok daha güçlenip zenginleştiklerini belirtti. Türk Halk Müziği Topluluğu'nun da seyirci üzerinde aynı etkiyi verdiğini dile getiren Özdülger, önümüzdeki hafta da 'En Baba Şarkılar' konseri ile müzikseverlerin karşısına çıkacaklarını aktardı.

"Sanatın büyüsünü hissettireceğimiz konserlerimiz devam edecek"

Sanatın büyüsünü hissettirmek için böyle etkinlikler düzenlemeye devam edeceklerini vurgulayan Özdülger, "Kapalı salon konserleri bizim için olmazsa olmaz. Çünkü tüm orkestranın çok seslendirilmiş müziğin tınısıyla seyirciyi buluşturmanın hazzı bir başka. Açık hava konserlerimizin de hazzında olduğu gibi. Mutlu ve gururluyum. Mersin Büyükşehir Belediyesi olarak herkesin Sevgililer Günü' nü kutluyorum. Sevgi dolu sağlıklı nice günler diliyorum" dedi.