Mersin'de Silahlı Gaspa 5 Gözaltı - Son Dakika
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Mersin'de Silahlı Gaspa 5 Gözaltı

Mersin\'de Silahlı Gaspa 5 Gözaltı

Mersin'de bir kişiyi alıkoyarak 2 milyon TL'yi gasbeden 5 kişi yakalandı, 2'si tutuklandı.

01.10.2024 12:27
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MERSİN'de bir kişiyi silah zoruyla alıkoyup bankacılık uygulaması üzerinden 2 milyon TL'sini gasbeden 5 kişi yakalandı. Mahkemeye çıkarılan şüphelilerden 2'si tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, merkez Yenişehir ilçesinde bir kişinin silah zoru ile alıkonularak gasbedildiği ihbarı üzerine harekete geçti. Ekipler, 2'si kadın, 5 kişinin bir kişiyi sohbet amacıyla restorana davet ettikleri, ardından silah zoru ile araca bindirerek bir araziye götürdükleri ve mobil bankacılık uygulamasını kullanarak 2 milyon TL'yi kendi hesaplarına aktardıkları belirledi. Jandarma, şüphelilerin kimliklerini tespit etti. Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatı ile düzenlenen operasyonla şüpheliler gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede nöbetçi mahkemeye çıkarılan 5 şüpheliden 2'si tutuklandı, diğerleri ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: DHA

Jandarma, Güvenlik, 3-sayfa, Güncel, Mersin, Suç, Son Dakika

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