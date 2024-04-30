Mersin'de Tır Devrilmesi Sonucu Trafik Aksadı - Son Dakika
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Mersin'de Tır Devrilmesi Sonucu Trafik Aksadı

Mersin\'de Tır Devrilmesi Sonucu Trafik Aksadı

Mersin'de bir otomobilin kaza yapması sonucu manevra yapan bir tır devrildi. Kazada can kaybı ve yaralanan olmazken, trafik bir süre aksadı. Yol, ekiplerin çalışmasının ardından yeniden ulaşıma açıldı.

30.04.2024 03:09
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Mersin'de kaza yapan otomobile çarpmamak için manevra yapan tırın devrilmesi sonucu, trafik aksadı.

B.G. idaresindeki 33 UC 803 plakalı otomobil, Erdemli ilçesi D-400 kara yolu Limonlu Mahallesi'nde, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kaldırıma çarptı.

Bu sırada otomobilin arkasından ilerleyen 33 AES 787 plakalı tır, sürücü L.Y.T'nin kazayı fark edip manevra yapması sonucu devrildi.

Kazada can kaybı ve yaralanan olmazken, trafik bir süre aksadı. Yaklaşık 30 dakika trafiğe kapanan yol, ekiplerin çalışmasının ardından yeniden ulaşıma açıldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Mersin'de Tır Devrilmesi Sonucu Trafik Aksadı - Son Dakika

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