Mersin'de jandarma ekiplerince gerçekleştirilen trafik denetiminde 7 sürücüye 6 bin 951 lira ceza kesildi.
İl Jandarma Komutanlığının açıklamasına göre, Otoyol Jandarmasınca Tarsus-Adana- Gaziantep (TAG) Otoyolu'nda dron destekli denetim yapıldı.
Çalışmada trafik kurallarını ihlal ettikleri belirlenen 7 aracın sürücüsüne 6 bin 951 lira ceza uygulandı.
Son Dakika › Güncel › Mersin'de Trafik Denetiminde 7 Sürücüye Ceza - Son Dakika
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