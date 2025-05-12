Mersin'de Trafik Güvenliği İçin Yeni Köprü - Son Dakika
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Mersin'de Trafik Güvenliği İçin Yeni Köprü

Mersin Büyükşehir Belediyesi, Tarsus'ta DSİ kanalı üzerindeki köprüyü genişleterek trafik akışını güvenli hale getirdi. Eski köprü dar olduğu için kazalara sebep oluyordu, yeni köprü ile birlikte güvenlik arttırıldı.

12.05.2025 10:42
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(MERSİN) - Mersin Büyükşehir Belediyesi, Tarsus'taki Ömer Nazmi Caddesi ile Veysel Çavuş Caddesi'ni birbirine bağlayan DSİ kanalı üzerindeki köprüyü genişletti.

Mersin Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı ekipleri, kritik güzergahlarda trafik akışının hızlanması ve güvenli hale gelmesi adına köprü yapım ve genişletme faaliyetlerini sürdürüyor.

Bu çerçevede belediye ekipleri, Tarsus merkez Kırklarsırtı Mahallesi Muhtarlık Binası yanında, DSİ kanalı üzerinde bulunan ve Ömer Nazmi Caddesi ile Veysel Çavuş Caddesi'nin kesişme noktası olan köprü üzerinde genişletme çalışması gerçekleştirdi.

Dar olduğu için trafik akışını aksatan ve kazalara neden olan köprü yıkılarak, 15 metre genişliğe getirildi. Yaya güvenliği de düşünülerek kaldırım çalışması yapılan yeni köprü hizmete girdi. Özellikle sabah işe gidiş ve akşam iş çıkışı saatlerinde yoğunluk nedeniyle kazaların yaşandığı bölgede, yeni köprünün yapılması ile trafik akışı güvenli duruma geldi.

"Vatandaşlara daha emniyetli bir köprü sunduk"

Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığında harita mühendisi olarak görev yapan Fethi Eroğlu, köprünün genişlemesiyle birlikte trafik akışının oldukça hızlandığını kaydederek, "Köprünün üstündeki ve kılçıklarındaki tüm asfaltımızı yeniledik. Ayrıca yaya kullanımı için kaldırım, özel gereksinimli birey geçişleri ve korkuluk yaparak, vatandaşlara daha güvenli ve emniyetli bir köprü sunduk" dedi.

Kırklarsırtı ve Akşemsettin Mahallesi'nin, Tarsus nüfusunun en yoğun olduğu mahalleler olduğuna dikkat çeken Eroğlu, "Burada özellikle sabah ve iş çıkış saatlerinde trafik çok yoğun oluyor. Genişliği 15 metreye çıkartılan köprümüzün artık 2 gidiş, 2 geliş ile trafik yoğunluğunu da azalttık" diye konuştu.

Kırklarsırtı Mahalle Muhtarı Mehmet Cülük, söz konusu köprünün yaya güvenliği açısından da iyi duruma geldiğini belirterek, köprüde, dar olması nedeniyle çok sayıda kaza meydana geldiğini, yurttaşların da köprüden geçerken zorlandıklarını anlattı.

Cülük, Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer ile emeği geçenlere teşekkür etti.

Tarsuslular memnun

Mahalle sakini Remzi Ergezer, dar olan eski köprünün trafikte tehlike oluşturduğunu belirterek, "Kırklarsırtı Mahallesi kurulduğundan beri burada ikamet ediyorum. Yeni yapılan köprü daha önce dardı ve sürekli kaza oluyordu. Buraya el atılması gerekiyordu. Bu hizmet Vahap Başkan'a nasip oldu. Kendisine teşekkür ediyorum" dedi.

Kırklarsırtı'nda esnaflık yapan Şemsettin Bulşan da köprünün genişlemesinden memnun olduğunu kaydederek, "Vahap Başkanımızın Tarsus'a çok büyük hizmetleri oldu. Özellikle kalıcı işler yapıyor. 50 sene bozulmayacak yollar yapıyor. Yapılan köprü daha önce çok dardı ve kazalara sebep oluyordu. Umarım bundan sonra kazalar yaşanmaz, canlar yanmaz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Mersin'de Trafik Güvenliği İçin Yeni Köprü - Son Dakika

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