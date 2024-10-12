Mersin'in Gülnar ilçesinde elektrik trafosundan çalılığa sıçrayan yangın söndürüldü.
Büyükeceli Mahallesi'nde bulunan trafodan çıkan yangın, yakındaki çalılıklara sıçradı.
İhbar üzerine bölgeye sevk edilen Gülnar Belediyesi itfaiye ekipleri alevlere müdahale etti.
Kısa sürede kontrol altına alınan yangın söndürüldü.
Son Dakika › Güncel › Mersin'de Trafodan Çıkan Yangın Kontrol Altına Alındı - Son Dakika
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