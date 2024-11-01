Mersin'in Tarsus ve Toroslar ilçelerinde düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 4 şüpheli gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığının açıklamasına göre, Tarsus ve Toroslar ilçelerinde uyuşturucu satıcılarına yönelik çalışma başlatıldı.
Belirlenen adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonda, 4 şüpheli gözaltına alındı.
Adreslerde 25 bin 870 uyuşturucu hap, 347 gram esrar, 42 gram kenevir tohumu, uyuşturucu kullanma aparatı, av tüfeği, 26 sikke ve cep telefonu ele geçirildi.
Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 1'i, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı, 3'ü adli kontrol şartıyla salıverildi.
Son Dakika › Güncel › Mersin'de Uyuşturucu Operasyonu: 4 Gözaltı - Son Dakika
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