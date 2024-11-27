Mersin'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığının açıklamasına göre, Tarsus, Silifke ve Çamlıyayla ilçelerinde uyuşturucu satıcılarının yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı.
Belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda 4 şüpheli gözaltına alındı.
Şüphelilerin evlerinde 1 kilo 755 gram sentetik uyuşturucu, 607 gram esrar, 108 uyuşturucu hap, 5 uyuşturucu kullanma aparatı, hassas terazi, tabanca, av tüfeği, bıçak ve 550 lira ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüpheliler jandarma komutanlığına götürüldü.
Son Dakika › Güncel › Mersin'de Uyuşturucu Operasyonu: 4 Gözaltı - Son Dakika
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