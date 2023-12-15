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Mersin'de uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon: 14 firari hükümlü 26 kişi yakalandı - Son Dakika
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Mersin'de uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon: 14 firari hükümlü 26 kişi yakalandı

Mersin'de gerçekleştirilen şafak operasyonunda, uyuşturucu satıcılarına yönelik yapılan baskınlarda 14 firari hükümlü ve 26 şüpheli yakalandı. Operasyona özel harekat polislerinin de dahil olduğu 187 kişilik ekip katıldı.

Mersin\'de uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon: 14 firari hükümlü 26 kişi yakalandı
15.12.2023 - 13:13,  Güncelleme: 13:14
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Mersin'de uyuşturucu satıcılarına yönelik şafak operasyonunda, 14'ü firari hükümlü 26 kişi yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğünün açıklamasına göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi, sokak satıcılarına yönelik çalışmalarını sürdürdü.

Bu kapsamda, "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 14 firari hükümlü ve uyuşturucu sattığı iddia edilen 12 şüphelinin kimliği tespit edildi.

Adresleri belirlenen 26 kişinin yakalanması için dron destekli operasyon düzenlendi. Şafak vakti söz konusu adreslere eş zamanlı yapılan baskınlara, özel harekat polislerinin de aralarında olduğu 187 kişilik ekip katıldı.

Operasyonda 14'ü firari hükümlü 26 şüpheli yakalandı.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Mersin'de uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon: 14 firari hükümlü 26 kişi yakalandı - Son Dakika
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