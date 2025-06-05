Mersin'de Yasa Dışı Bahis Operasyonu

MERSİN'in Erdemli ilçesinde jandarmanın düzenlediği yasa dışı bahis operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri ilçede 2 kişinin internet üzerinden yasa dışı bahis oynatarak haksız kazanç elde ettiğini tespit etti. Tespit edilen şüphelilerin yakalanması amacıyla Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde operasyon düzenleyen jandarma ekipleri E.A. ve Y.E.A'yı gözaltına aldı. Şüphelilerin adresinde yapılan aramada 4 cep telefonu, 2 sim kart, 1 flaş bellek, 5200 TL nakit para ile çok sayıda dijital malzeme ve doküman ele geçirildi. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen E.A ve Y.E.A., tutuklandı.