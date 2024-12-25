Mersin'de Yaşlı Çifte Darbe Davası

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Mersin'de, belediye otobüsündeki yaşlı çifti babasıyla darbettikleri gerekçesiyle hakkında dava açılan çocuk sanığın yargılanmasına devam edildi.

Mersin 2. Çocuk Mahkemesince görülen duruşmaya, Toroslar ilçesinde 15 Aralık 2023'te otobüste tartıştığı Ramazan (77) ve eşi Hamdiye Polat'ı (71) babası İsmet T. ile darbettiği gerekçesiyle hakkında "kasten yaralama" suçundan dava açılan tutuksuz sanık A.O.T. (17) ile avukatlar katıldı.

Basın mensuplarının alınmadığı duruşmada, taraf avukatları dinlendi.

Mahkeme, duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.

Duruşmanın ardından Polat ailesi, adliye önünde toplandı.

Ailenin avukatı Hasan Hüseyin Öztürk, gazetecilere, mahkemenin sanık çocuk hakkında adli kontrol tedbirini kaldırdığını söyledi.

Sanık hakkında imza atma yükümlülüğü ve yurt dışına çıkış yasağının da kaldırdığını ifade eden Öztürk, bu olay neticesinde müvekkili Ramazan Polat'ın hayatını kaybettiğini savundu.

Bu konuyla ilgili Mersin Cumhuriyet Başsavcılığına "kasten öldürme suçu"ndan suç duyurusunda bulunduklarını vurgulayan Öztürk, şöyle konuştu:

"Bu mahkemenin de ağır ceza mahkemesinde görülmesini belirttik. Buna ilişkin itirazlarımız sürüyor. Şu anki mahkeme, Mersin Cumhuriyet Başsavcılığının yürütmekte olduğu soruşturmanın sonucunu bekliyor. Yaşanan olayların üzerine sanık babanın hala görevde olması kabul edeceğimiz bir durum değil."

Olay

Toroslar ilçesinde 15 Aralık 2023'te A.O.T. ve bir lisede müdür olarak görev yapan babası İsmet T'nin, belediye otobüsünde yolculukları sırasında tartıştıkları Ramazan ve eşi Hamdiye Polat'ı darbetmesi araç içi kamerasınca kaydedilmiş, birbirlerinden şikayetçi olan taraflar hakkında dava açılmıştı. Mersin 19. Asliye Ceza Mahkemesinde görülen davada İsmet T'ye, Ramazan Polat'a karşı "kasten yaralama" suçundan 3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezası verilerek tahliye edilmişti. Polat çifti ise beraat etmişti.

Kalp yetmezliğinin de olduğu çeşitli hastalıklar nedeniyle Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde tedavi gören Ramazan Polat, 21 Mayıs 2024'te hayatını kaybetmişti.