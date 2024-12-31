Mersin'de Yılbaşı İçin 7 Bin 121 Personel Görevde - Son Dakika
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Mersin'de Yılbaşı İçin 7 Bin 121 Personel Görevde

Mersin\'de Yılbaşı İçin 7 Bin 121 Personel Görevde

Mersin Valisi Pehlivan, yılbaşı gecesi 7 bin 121 personelin güvenlik ve sağlık için görev alacağını açıkladı.

31.12.2024 14:22
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Mersin Valisi Ali Hamza Pehlivan, yeni yıl dolayısıyla bu akşam kentte 7 bin 121 personelin görev yapacağını belirtti.

Pehlivan, Afet Koordinasyon Merkezi'nde kamu kurum ve kuruluşlarının idari amirleriyle toplantı yaptı.

Toplantının ardından 112 Acil Çağrı Merkezi'nin birimleri ile Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezini (GAMER) ziyaret eden Pehlivan, ekiplerden çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Pehlivan, şehirdeki hareketliliğin takip edildiği Mersin Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) Komuta Kontrol Merkezi'nde de kameralardan aktarılan görüntüleri izledi.

Merkezdeki çalışanların yeni yılını kutlayan Pehlivan, 112 Acil Çağrı Merkezi'nde görev yapan anne ve oğluyla sohbet etti, personele ikramda bulundu.

Trafikteki yoğunluk ve insan hareketliliği yakından takip edilecek

Pehlivan, gazetecilere kentte yılbaşı dolayısıyla insan ve araç trafiğinden meydana gelen bir yoğunluğun yaşandığını söyledi.

Yılın son gecesi için tüm tedbirlerin alındığını vurgulayan Pehlivan, "Bu gece önemli ve risk arz eden 502 noktada 1718 kamerayla şehrimizi izleyeceğiz. Bu izleme sistemiyle trafikteki yoğunluğu ve insan hareketliliğini yakından takip etme imkanımız var." dedi.

Pehlivan, kentteki hareketlilik nedeniyle ekip ve personel sayısında artış sağladıklarını belirterek, şöyle konuştu:

"İlimizde emniyet bölgesinde 378 ekip ve 70 motorizeden oluşan 3 bin 17 personel görev yapacak. Jandarmamıza bağlı 411 tim ve araç ile 2 dron olmak üzere 1549 personel görev alacak. Akdeniz'e kıyısı olan bir kent olmamız dolayısıyla Sahil Güvenlik Komutanlığımız bünyesinde de denizlerimizde 8 yüzer unsurda ve 6 kara timinde 101 personel gece boyunda görev yapacak. Sağlık birimlerimiz ve hastanelerimizde 1967 personel ve 112 ambulansla görevinin başında olacak. Mersin genelinde 7 bin 121 personel ve 1221 araç kamu birimleri adına görevlerini icra edecek. Amacımız vatandaşımızın huzur, sükunet ve güvenlik içerisinde her gün olduğu gibi bu günü de geçirmesidir. Hassasiyet arz eden bölgeler belirlenmiştir. Vatandaşımızın huzurunu bozması muhtemel hiçbir girişime müsaade edilmeyecektir."

Gece boyunca 112 Acil Çağrı Merkezi'nin görevinin başında olacağını ifade eden Pehlivan, vatandaşlardan her türlü olumsuzluğu ekiplere bildirmesi konusunda hassasiyet beklediklerini dile getirdi.

Pehlivan, 2025'in hayırlı bir yıl olmasını diledi.

Ziyaretlerinde Pehlivan'a, Vali Yardımcısı Ahmet Çırakoğlu, Yenişehir Kaymakamı Nevzat Şengök, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ercan Atasoy, İl Emniyet Müdürü Kamil Karabörk, Sahil Güvenlik Akdeniz Bölge Komutanı Tuğamiral Oğuz Bavbek ile diğer ilgili kamu kurumlarının yöneticileri de eşlik etti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Mersin'de Yılbaşı İçin 7 Bin 121 Personel Görevde - Son Dakika

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