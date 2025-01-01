Mersin'de Yılbaşı Kutlaması: 'Hello Mersin' Kulübü ve Emekli Evi Üyeleri Bir Araya Geldi - Son Dakika
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Mersin'de Yılbaşı Kutlaması: 'Hello Mersin' Kulübü ve Emekli Evi Üyeleri Bir Araya Geldi

Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin düzenlediği 'Hello Mersin' yabancı dil kulübü kursiyerleri ile Emekli Evi üyeleri, yeni yılı birlikte etkinliklerle kutladı. Müzik, dans ve hediyeleşme ile dolu bir akşam, katılımcılara keyifli anlar yaşattı.

01.01.2025 12:27  Güncelleme: 13:21
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(MERSİN) - Mersin Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı'nın yürüttüğü 'Hello Mersin' yabancı dil kulübü kursiyerleri ile kentteki tüm Emekli Evi üyeleri,  yılbaşını hep birlikte kutladı.

Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı bünyesinde faaliyetlerini sürdüren 'Hello Mersin' yabancı dil kulübü kursiyerleri, yeni yıl kutlamasında bir araya geldi. İngilizce ve Almanca dillerinde kendini geliştirmek isteyen her yaştan vatandaşın katıldığı kulüpte kursiyerler, hem yeni yılın gelişini kutlamak hem de kaynaşmak için çeşitli etkinlikler düzenledi. Kursiyerler, yanlarında getirdikleri müzik aletleri eşliğinde şarkılar seslendirdi. Yeni yıldan dilek ve beklentilerini de paylaşan kursiyerler, yeni yıl ruhunu yansıtan çekilişle hediyeleşerek moral buldukları keyifli bir akşam geçirdi.

Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı'na bağlı Mezitli Emekli Evi'nde de yeni yıl keyifli etkinliklerle kutlandı. Viranşehir Sahili'nde denize sıfır konumda yer alan Emekli Evi, yeni yıl ruhunu yansıtan süslerle bezendi. Büyükşehir'in sevilen çorbası ve çeşitli ikramların ardından müzik eşliğinde dans edip eğlenen emekliler, hep birlikte pasta keserek yeni yılı kutladı. Büyükşehir'in Yenişehir, Tarsus, Halkkent ve Anamur Emekli Evi'nde de eş zamanlı olarak yeni yıl kutlamaları yapıldı.

"Hello Mersin, amacına ulaşmış bir merkez"

Hello Mersin'de görev yapan Yabancı Dil Öğretmeni Figen Kundak, kursiyerlerle yılbaşına özel keyifli bir etkinlik gerçekleştirdiklerini belirterek, "Farklı bir etkinlik olsun istedik ve bütün gruplarımızı birleştirdik. Onlar için ufak tefek hediyeler hazırladık. Yeni yıla neşeli ve mutlu girelim diye düşündük. Gruplarımız çok eğlenceli. Hep birlikte bir aile gibi olduk. Konuşmalarımız ilerliyor ve kursiyerler de bu konuda mutlu olduklarını dile getiriyorlar. Bu sayede bizler de daha mutlu oluyoruz" dedi.

Etkinliğe katılan kursiyerlerden bazıları da duygu ve düşüncelerini, şu sözlerle dile getirdi:

-Ramazan Aktolu: "Hava çok iyi ve ortam çok güzel. Daha önce de bir İngilizce konuşma serüvenim oldu, fakat burada katılımcıların ve hocamızın sayesinde daha iyisini yaptım. Burası sosyalleşmek için çok güzel bir yer. Burada yeni arkadaşlar edindim ve memnun kaldım."

-Turna Bal: "Her şey çok güzel. Etkinlikte müzikle birlikte güzel bir ambiyans var. Hello Mersin'e başlamadan önce İngilizcem o kadar iyi değildi, fakat şu anda kendimi B2 seviyesinde görüyorum. Eğer İngilizcenizi geliştirmek istiyorsanız burada olmanız lazım. Burada bizler İngilizce'yi konuşarak pratik yapıyoruz ve burada utanmanın çok da bir gereği olmadığını anladık."

-Azize Avşar: "Bugünkü etkinliğimizde ne görüyorsanız, kursiyerler olarak her toplandığımızda aynısını yaşıyoruz. Ekonomiyi göz önünde bulundurduğumuzda, özel kurslara katılım sağlayamıyoruz. Bu nedenle belediyemizin açtığı kurslara yoğun talep oluyor ve başarı oranını da görebilirsiniz."

Büyükşehir Belediyesi Emekli Evleri Sorumlusu Ertuğrul Bozkurt, yıl boyunca çeşitli etkinliklerde bulunduklarını anlatarak, "Yılbaşı etkinliğimiz sonuncusu oldu. Beş Emekli Evi'nde aynı anda kutlandı. İkramlarımız oldu. Emeklilerimiz eğlendiler, yorgunluklarını atıp yeni yıla hazır oldular" diye konuştu.

Yeni yıl etkinliğine katılan emeklilerden bazıları ise şunları söyledi:

-Rabia Işık: "Emekliler evinde kapanıp kalıyor. Dışarıda bir arkadaşıyla çay veya kahve içme imkanı bulamıyor. Hayatın ne kadar zor olduğunu hepimiz biliyoruz. Son yıllarda bunu fazlasıyla da yaşıyoruz. Çok güzel şeylerden yararlanıyoruz. Mersin'de görmediğim yerleri gördüm. 2025 yılı 2024'ten çok daha iyi olsun. Sağlık, mutluluk, huzur diliyorum."

-Suna Kılıççı: "Çok güzel bir gün, çok güzel bir anı olacak bizim için. Uzaklara gitmek bizi yoruyor, hizmet ayağımıza geliyor. Onun için ayrıca teşekkür ediyoruz. Çorbamız çok güzeldi, müzik çok güzel, çalışanlarımız harika, değer vererek hizmet ediyorlar. 2025'te ülkemin daha mutlu, daha sağlıklı, daha güzel günlere gelmesini diliyorum."

- Cihangir Kayar: "Burada arkadaşlarımız var, sohbet ediyoruz. Devamlı uğradığımız için kutlamaya da katıldık. Etkinliklerimiz daima iyi oluyor."

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Mersin'de Yılbaşı Kutlaması: 'Hello Mersin' Kulübü ve Emekli Evi Üyeleri Bir Araya Geldi - Son Dakika

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