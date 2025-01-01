Mersin'de Yılbaşı Sokak Partisi Coşkuyla Kutlandı

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(MERSİN) - Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin Özgecan Aslan Barış Meydanı'nda düzenlediği "Yılbaşı Sokak Partisi", yeni yıl coşkusunu meydandan tüm kente yaydı. Alanı dolduran binlerce vatandaş, partide 2024'ün son gününün tadını çıkartarak, 2025'e renkli performanslarla 'Merhaba' dedi.

Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin 2025 yılına coşkulu bir başlangıç yapmak için Özgecan Aslan Barış Meydanı'nda düzenlediği Yılbaşı Sokak Partisi, vatandaşlara unutulmaz bir akşam yaşattı. Mc Halil Bal ve DJ Emircan Saltabaş'ın performansı ile başlayan eğlence, Mersinli grup Retro Sound'un sahne performansı ile devam etti. Zaman zaman 90'lar zaman zaman hit parçaları seslendiren grup; Mersinlilere keyifli bir akşam yaşatırken, ünlü DJ Erdem Kınay'ın performansı geceyi unutulmaz kıldı.

Büyükşehir, tüm birimleri ile sahada yer aldı

Yıl boyunca vatandaşlara kesintisiz bir hizmet sunan Büyükşehir Belediyesi, Mersinlilerin huzurlu ve güvenli bir şekilde yeni yıla girebilmesi için ulaşımdan sağlığa temizlikten denetime varıncaya kadar tüm birimleri ile sahada teyakkuzdaydı. 7/24 esasıyla çalışan Büyükşehir'in Zabıta Dairesi Başkanlığı ekipleri herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması için hazır beklerken, ulaşımda yaşanabilecek problemlerin önüne geçmek için Ulaşım Dairesi Başkanlığı tarafından toplu taşımada ek seferler uygulandı. Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı ekipleri vatandaşlara patlamış mısır, çorba ve kaynar ikramı yaparken Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı ekipleri de acil müdahale gerektirecek durumlar için hazır bulundu. 'Alo 185 Teksin' birimi vatandaşlardan gelen talep ve ihbarları hızla yanıtlayarak ihtiyaçlarına çözüm sundu.

Zabıta Dairesi Başkanlığı'nda Denetim Şube Müdürü Zülküf Aktürk, "Yılbaşı akşamının daha huzurlu, sağlıklı ve güvenli bir şekilde geçmesi için Büyükşehir'in tüm birimleri olarak sahada vatandaşın memnuniyetle hizmetindeydik" ifadelerini kullandı.

Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı'nda Paramedik Personeli Deniz Anahtar, her zaman olduğu gibi Büyükşehir'in yeni yılda da vatandaşların yanında olduğunu belirterek, "Mersin Büyükşehir Belediyesi olarak vatandaşlarımızın yeni yıla güvenli ve mutlu şekilde girmeleri için tüm birimleri olarak sahada yer aldık. Biz de Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı Ambulans birimi olarak vatandaşlarımızın herhangi bir olumsuzluk yaşamaması ve güvende kalmaları için görevimizin başındaydık. Vatandaşlarımızın yeni yılını kutluyoruz" diye konuştu.

Etkinliğe katılan vatandaşlardan bazıları, düşüncelerini şöyle dile getirdi:

-Yonca Gündoğdu: "Çok güzel eğlendik. Böyle etkinliklere her zaman katılıyoruz. Evde olsaydık sıkılacaktık ama Başkanımız Vahap Seçer sayesinde çok eğlendik, teşekkür ediyorum."

- Mustafa Alan: "Arkadaşlarımızla güzel vakit geçirip, eğlendik. Kalabalık olduğu için daha güzel eğlendik. Başkanımız gençleri çok düşünüyor. Bu yüzden kendisini çok seviyoruz."

- Ebru Şimşek: "Her şey çok iyiydi. Evde mısır patlatıp tombala oynamaktansa kalabalık eğlence yerleri daha iyi. Buranın reklamını görerek buraya geldik ve Başkanımız iyi ki böyle bir organizasyon düzenledi."

-Bahar Arık: "Planım yoktu ama buradaki sokak partisi bana bir plan oldu. Çok güzel eğlendik. Yılbaşı zamanı ilk defa böyle bir ortamda yeni yıla girdim. Evde olmaktan çok daha iyi oldu."

-Medine Çiftçi: "Kuzenlerimle birlikte buraya geldik ve çok eğlendik. Küçükten büyüğe herkes eğleniyor ve çok mutlu olduk."

-Ali Vahdet: "Eğlence her seneki gibi çok güzel oldu. Herkes çok mutlu."

-Ayfer Tuncer: "Kışın sürekli zaten evdeyiz ama insanlarla böyle etkinliklerle bir arada olmak çok daha güzel. Böyle etkinlikler herkese hitap ediyor ve buraya ücretsiz gelebiliyoruz. Başka bir ortama gitsek çok maliyetli olacaktı. Benim eşim asgari ücretle çalışıyor, bu gelirle kimse bu etkinliklere para yetiştiremez; hiç kimse. Başkanımıza çok teşekkür ediyorum."