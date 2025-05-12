Mersin'deki Engelsiz Yarınlar Kampı Başarıyla Gerçekleşti - Son Dakika
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Mersin'deki Engelsiz Yarınlar Kampı Başarıyla Gerçekleşti

Depremzede gençler ve aileleri Mersin'deki kampta spor yapıp deniz keyfi yaşadı.

12.05.2025 11:26
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Gençlik ve Spor Bakanlığınca depremlerin yaralarının sarılması amacıyla başlatılan "Engelsiz Yarınlar" projesi kapsamında Mersin'deki kampta ağırlanan afetzede gençler ile aileleri, hem spor yaptı hem de denize girdi.

Bakanlığın, 6 Şubat 2023'teki depremlerden etkilenen gençler ile ailelerinin yaşadığı sorunların spor, sanat ve rehabilitasyonla aşılması için hayata geçirdiği projenin bahar etabı, 2-6 Mayıs'ta Silifke ilçesindeki Altuğ Verdi Gençlik Kampı'nda düzenlendi.

Farklı illerden aralarında engelli bireylerin de olduğu 236 depremzedenin katıldığı kampın 8-12 Mayıs'taki ikinci etabında da 301 kişi ağırlandı.

Akdeniz'in kıyısındaki kampta eğlenceli etkinliklere katılan aileler, antrenörler eşliğinde ok attı, plaj voleybolu, masa tenisi ve tekerlekli sandalye basketbolu oynadı.

İlk yardım ve yüzme eğitimi verilen depremzedeler, kumsalda yürüyüp, denizde vakit geçirdi.

"Sporun birleştirici gücünü kullanıyoruz"

Proje koordinatörü ve spor uzmanı Ali Osman Yağmurlu, AA muhabirine, ziyaretçiler için sportif faaliyetlerin yanı sıra eğitici atölyeler düzenlediklerini söyledi.

Katılımcıların çok sayıda etkinliğe katılma imkanı bulduğunu dile getiren Yağmurlu, "Projemizin temel amacı onların sosyal iyilik hallerini yükseltmek, toplumsal entegrasyonlarını artırmak ve yaşadıkları dezavantajı ortadan kaldırmak için fırsat eşitliği sunmaktır." dedi.

Yağmurlu, etkinliklerde spor ve sanatı buluşturduklarını belirterek, "Sporun birleştirici gücünü kullanarak farklı illerden kardeşlerimizi buluşturduk. Misafir ettiğimiz depremzede kardeşlerimize bölgenin tarihi alanlarını da gezdirdik." diye konuştu.

"Yüzmeyi burada öğrendim"

Kampa katılan engelli bireylerden Mert Ali Kamer de Kahramanmaraş merkezli depremlere Adıyaman'da yakalandığını ifade ederek, şöyle konuştu:

"Depremde ayaklarım ranzanın arasında sıkıştı ve 3 gün enkaz altında kaldım. Ankaralı gönüllü vatandaşlar tarafından kurtarıldıktan sonra 6 ay tedavi gördüm, ayaklarıma protez takıldı. Uzun süre alışma ve fizik tedavi süreci gördüm. Bakanlığımızın düzenlediği projeyle kampa katıldım. Ütü ve kahve yapmayı, yüzmeyi burada öğrendim."

Adem Güdükboy da eşiyle yer aldığı kamptaki etkinliklerin psikolojisine iyi geldiğini kaydetti.

Kaynak: AA

Gençlik, Güncel, mersin, Yaşam, Spor, Son Dakika

Son Dakika Güncel Mersin'deki Engelsiz Yarınlar Kampı Başarıyla Gerçekleşti - Son Dakika

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