Mersin'deki Polyester Atölyesinde Çıkan Yangın Hasara Yol Açtı - Son Dakika
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Mersin'deki Polyester Atölyesinde Çıkan Yangın Hasara Yol Açtı

Mersin\'deki Polyester Atölyesinde Çıkan Yangın Hasara Yol Açtı

Mersin'in Akdeniz ilçesinde bulunan polyester atölyesinde çıkan yangın, sitenin üst katında hasara yol açtı. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürdü. Yangının çıkış sebebi ise araştırılıyor.

15.05.2024 15:59
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Mersin'in Akdeniz ilçesinde, sanayi sitesinde bulunan polyester atölyesinde çıkan yangın hasara yol açtı.

Siteler Mahallesi'ndeki Küçük Sanayi Sitesi'nde faaliyet gösteren polyester atölyesinin üst katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Bu sırada çevredeki esnaf ve vatandaşlar, atölyenin alt katındaki eşyaları kendi imkanlarıyla dışarı çıkardı.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü.

İş yerinde hasara neden olan yangının çıkış sebebi araştırılıyor.

Kaynak: AA

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