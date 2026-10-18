Mersin Gülnar'da fuhuş operasyonunda gözaltına alınan 6 şüpheli tutuklandı

Mersin Gülnar'da fuhuş operasyonunda gözaltına alınan 6 şüpheli tutuklandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Mersin'in Gülnar ilçesinde fuhuş yaptırıldığı iddia edilen 2 iş yerine düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 6 şüpheli tutuklandı. Şüpheliler emniyetteki ifadelerinin ardından adliyeye sevk edilmiş, operasyonda 10 mağdur kadının da ifadesine başvurulmuştu.
Mersin'in Gülnar ilçesinde düzenlenen fuhuş operasyonunda gözaltına alınan 6 şüpheli tutuklandı.
Gülnar Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde polis ekiplerince dün fuhuş yaptırıldığı iddia edilen 2 iş yerine düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 6 şüphelinin emniyetteki ifadeleri tamamlandı.
İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince dün düzenlenen operasyonda 6 zanlı gözaltına alınmış, 10 mağdur kadının da ifadesine başvurulmuştu.
Kaynak: AA
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