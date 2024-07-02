Mersin Gülnar\'da Orman Yangınına Müdahale Ediliyor

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MERSİN'in Gülnar ilçesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Gülnar ilçesi Köseçobanlı Mahallesi Karınbelen mevkisindeki ormanda, saat 13.00 sıralarında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ve Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri ile helikopter, 5 arazöz ve su ikmal araçları sevk edildi. Ekiplerin, yangını kontrol altına almak için havadan ve karadan müdahalesi sürüyor.